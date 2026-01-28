El intendente de Rafaela respaldó la baja de la edad de imputabilidad

El intendente de Rafaela, Leonardo Viotti, fijó postura sobre la baja de la edad de imputabilidad y expresó su respaldo a la discusión impulsada a nivel nacional. En un pronunciamiento público, cuestionó el uso de menores como “escudo del delito” y reclamó herramientas concretas para enfrentar la violencia.
“Basta de usar a los menores, es hora de que la justicia sea real. Como dice Maximiliano Pullaro, necesitamos herramientas para frenar la violencia. Queremos una Rafaela segura, donde el esfuerzo de los honestos valga más que la impunidad de los delincuentes”, sostuvo el mandatario local.
El posteo del intendente en X.
El debate nacional
El posicionamiento de Viotti se dio en el marco de la decisión del Gobierno nacional de incluir la baja de la edad de imputabilidad en el temario de las sesiones extraordinarias del Congreso. La medida fue formalizada mediante el Decreto 53/2026, publicado en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei y el ministro Manuel Adorni.
El decreto habilitó el tratamiento de los proyectos de ley vinculados al Régimen Penal Juvenil, con el objetivo de modificar el esquema vigente y permitir que menores que cometan delitos graves puedan ser juzgados y condenados. El actual régimen establece los 16 años como edad mínima de punibilidad.
El gobernador Pullaro cuestionó el “garantismo” y reclamó penas acordes a delitos graves.
El respaldo de Pullaro
El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, también se manifestó a favor de una reforma del régimen penal juvenil, especialmente en casos de delitos graves. Lo hizo tras el crimen de Jeremías Monzón en la ciudad de Santa Fe, un hecho cometido por menores de edad.
“Estoy completamente de acuerdo. Lo vengo planteando desde que fui ministro de Seguridad. Nosotros pensamos que el que comete un delito lo tiene que pagar”, afirmó Pullaro, quien además cuestionó el enfoque garantista en materia penal y remarcó que la discusión debe centrarse en la gravedad del delito más que únicamente en la edad del autor.
En ese contexto, el intendente Viotti alineó su postura con la del gobernador y con el debate nacional en curso, remarcando la necesidad de avanzar en cambios que, según expresó, permitan fortalecer la seguridad y reducir la impunidad.