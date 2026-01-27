Ley Penal Juvenil a extraordinarias

¿13 o 14 años? El gobierno oficializó el pedido para bajar la edad de imputabilidad

Hay un dictamen de año 2024 que propone un límite de 14 años pero no se descarta que se ponga en debate un piso aún menor. Se suma al temario que el Congreso deberá evaluar en febrero, incluida la Reforma Laboral.