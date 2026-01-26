Ley Penal Juvenil

Tras el crimen de Jeremías Monzón, Pullaro impulsó la baja de imputabilidad para delitos graves

El gobernador respaldó que el Congreso trate la reforma en sesiones extraordinarias. Lo hizo tras el asesinato del adolescente Jeremías Monzón en Santa Fe y reclamó penas más duras para menores en delitos graves.