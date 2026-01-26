#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón
San José del Rincón

Caso Jeremías Monzón: denunciaron un perfil de Instagram por difamación y amenazas

La víctima indicó que la cuenta publicó imágenes de su domicilio y su hija menor de edad, argumentando que protegían a un presunto autor del crimen.

Comisaría 14° en San José del Rincón. Crédito: Guillermo Di SalvatoreComisaría 14° en San José del Rincón. Crédito: Guillermo Di Salvatore
Seguinos en
Por: 

Una mujer con domicilio en San José del Rincón realizó este lunes una denuncia por difamación y amenazas en el marco del caso por la muerte de Jeremías Monzón en la ciudad de Santa Fe.

Mirá tambiénSe entregó ante el MPA el hermano de uno de los acusados por el crimen de Jeremías

La denunciante se presentó ante la Comisaría 14° tras ser alertada por su hija menor de edad sobre una serie de publicaciones difamatorias y amenazantes en la red social Instagram.

Comisaría 14° en San José del Rincón. Crédito: Guillermo Di SalvatoreComisaría 14° en San José del Rincón. Crédito: Guillermo Di Salvatore

La cuenta perteneciente a medium, tarotista y espirita con más de 90 mil seguidores acusaba a esta familia de encubrir a un presunto autor del crimen de Jeremías Monzón, basándose en la relación sentimental de la hija de la víctima de Rincón.

Mirá tambiénSeguirá detenida la madre de la adolescente imputada por el crimen de Jeremías Monzón

Según el relato de la mujer de 49 años, se difundieron imágenes de la fachada del domicilio y capturas de Google Maps con la ubicación exacta, además de fotografías de su hija.

jeremías monzónJeremías Monzón.

Las publicaciones incitaban a la violencia colectiva, instando a terceros a concurrir a la vivienda para realizar protestas y disturbios.

En el perfil de la mujer denunciada hay publicaciones y reels alusivos al caso del asesinato del joven oriundo de la ciudad de Santo Tomé.

Seguinos en
Sobre el Autor
Por: 

#TEMAS:
Caso Jeremías Monzón
San José del Rincón
Santa Fe violenta
Santo Tomé

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro