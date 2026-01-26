Caso Jeremías Monzón: denunciaron un perfil de Instagram por difamación y amenazas

Una mujer con domicilio en San José del Rincón realizó este lunes una denuncia por difamación y amenazas en el marco del caso por la muerte de Jeremías Monzón en la ciudad de Santa Fe.
La víctima indicó que la cuenta publicó imágenes de su domicilio y su hija menor de edad, argumentando que protegían a un presunto autor del crimen.
La denunciante se presentó ante la Comisaría 14° tras ser alertada por su hija menor de edad sobre una serie de publicaciones difamatorias y amenazantes en la red social Instagram.
La cuenta perteneciente a medium, tarotista y espirita con más de 90 mil seguidores acusaba a esta familia de encubrir a un presunto autor del crimen de Jeremías Monzón, basándose en la relación sentimental de la hija de la víctima de Rincón.
Según el relato de la mujer de 49 años, se difundieron imágenes de la fachada del domicilio y capturas de Google Maps con la ubicación exacta, además de fotografías de su hija.
Las publicaciones incitaban a la violencia colectiva, instando a terceros a concurrir a la vivienda para realizar protestas y disturbios.
En el perfil de la mujer denunciada hay publicaciones y reels alusivos al caso del asesinato del joven oriundo de la ciudad de Santo Tomé.