Seguirá detenida la madre de la adolescente imputada por el crimen de Jeremías Monzón
La mujer fue arrestada el viernes y, si bien se esperaba que la atribución delictiva se realizara en estas horas, la audiencia será solicitada para los últimos días de esta semana, o principios de la próxima.
El pasado viernes ocurrió un nuevo giro en la causa judicial que tiene en alerta a los santafesinos. La investigación del crimen de Jeremías Monzón, el chico de 15 años asesinado en diciembre, derivó en una cuarta detención, esta vez de una mujer mayor de edad.
Si bien se esperaba que este lunes la mujer de 40 años fuera trasladada hasta los tribunales de la ciudad de Santa Fe para ser imputada, la audiencia podría ocurrir recién los últimos días de esta semana, o incluso la semana que viene. Esto se debe a que la detención de la mujer fue prorrogada por el juez Gustavo Urdiales, tras el pedido efectuado por el fiscal de Menores, Francisco Cecchini.
La detenida es madre de M.B.A., la adolescente de 16 años imputada como coautora del “homicidio triplemente agravado por alevosía, ensañamiento y el concurso premeditado de dos o más personas”. El crimen también fue atribuido a dos chicos que, debido a su corta edad, no pueden ser juzgados.
Al frente de la investigación se encuentra el fiscal Francisco Cecchini. Foto: Flavio Raina
La chica permanece privada de la libertad desde los últimos días de diciembre. Ahora, su madre también se encuentra tras las rejas, sospechada de haber estado involucrada en el hecho. Fuentes cercanas al caso señalaron que se trataría de una participación secundaria, cuestión que continúa siendo evaluada y se conocerá con exactitud al momento de la imputación.
Videos y fotos
El último arresto se concretó el viernes 23 de enero. Ese mismo día, familiares y allegados a Jeremías encabezaron una marcha en Santo Tomé, en reclamo de Justicia.
Además del pedido de celeridad en el esclarecimiento de lo ocurrido, la familia de Monzón y sus abogados, Diego Martini y Bruno Rugna, informó que presentarán una medida cautelar que prohíba la difusión de videos, fotos y cualquier material audiovisual vinculado al crimen del joven.
Reclamo de justicia por el asesinato de Jeremías Monzón.
“La perversión con la que actuaron los asesinos y la perversión con la que parte de la sociedad lo divulga es terrible. Hace todo más angustiante”, señaló oportunamente Romina, la mamá de Jeremías.
Desaparición y crimen
El joven santotomesino fue visto con vida por última vez el jueves 18 de diciembre del año pasado, cuando salió de su casa en bicicleta rumbo a Santa Fe. Tras no tener noticias de él, su familia denunció la desaparición, dando lugar a la activación del Alerta Sofía, un protocolo de emergencia para la búsqueda inmediata de niños y adolescentes desaparecidos en situaciones de alto riesgo.
Cuatro días después, el 22 de diciembre, la policía recibió un llamado al 911 que alertó sobre un cuerpo sin vida en un galpón abandonado en el barrio Chalet, frente al estadio del Club Atlético Colón. La identificación fue positiva. El cuerpo de Jeremías estaba en avanzado estado de descomposición y presentaba más de 20 puñaladas y heridas de arma blanca.
Tras la confirmación del homicidio, se realizaron una serie de allanamientos en los que se detuvo a la adolescente que luego fue imputada como coautora del crimen. También imputaron a dos chicos de 14 años, quienes debido a su corta edad no pueden ser legalmente juzgados.