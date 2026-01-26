#HOY:

Detuvieron al hermano de uno de los acusados por el crimen de Jeremías Monzón

El joven fue aprehendido por la policía de la provincia de Santa Fe por orden del fiscal Cecchini.

El hermano de uno de los sospechosos habría realizado amenazas a personas que cuestionaron al menor de edad acusado. Crédito: Manuel FabatíaEl hermano de uno de los sospechosos habría realizado amenazas a personas que cuestionaron al menor de edad acusado. Crédito: Manuel Fabatía
El hermano de uno de los menores de edad acusados del crimen de Jeremías Monzón en la ciudad de Santa Fe, fue detenido en la mañana de este lunes.

Seguirá detenida la madre de la adolescente imputada por el crimen de Jeremías Monzón

El fiscal Francisco Cecchini, a cargo de la causa, solicitó a la policía de la provincia de Santa Fe la aprehensión del joven por haber ejercido amenazas mediante de Instagram contra un ciudadano de San José del Rincón que solicitaba justicia por la muerte del joven oriundo de Santo Tomé el pasado mes de diciembre.

jeremías monzónJeremías Monzón.

La primera detenida fue M.B.A., la adolescente de 16 años imputada como coautora del “homicidio triplemente agravado por alevosía, ensañamiento y el concurso premeditado de dos o más personas”. El crimen también fue atribuido a dos chicos que, debido a su corta edad, no pueden ser juzgados.

La segunda fue su madre, la mujer de 40 años detenida el pasado viernes 23 de enero y trasladada hasta los tribunales de la ciudad de Santa Fe para ser imputada, la audiencia podría ocurrir recién los últimos días de esta semana, o incluso la semana que viene.

Tribunales este lunes durante la audiencia por la muerte de Jeremías Monzón. Crédito: Flavio RainaTribunales durante la audiencia por la muerte de Jeremías Monzón. Crédito: Flavio Raina

Esto se debe a que la detención de la mujer fue prorrogada por el juez Gustavo Urdiales, tras el pedido efectuado por el fiscal de Menores, Francisco Cecchini.

Caso Jeremías Monzón

