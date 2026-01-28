Caso Jeremías: analizan estrategias diferenciales de educación para los adolescentes involucrados

El ministro de Educación de la provincia, José Goity, se refirió este miércoles a la situación de los adolescentes involucrados en el crimen de Jeremías -dos adolescentes de 14 años no punibles para la ley- y confirmó que el Estado trabaja en una estrategia diferencial para garantizar su derecho a la educación, aunque aclaró que ese proceso "probablemente no sea en un contexto escolar tradicional".
"Se va a abordar una estrategia diferente. Es una preocupación social, una preocupación general", sostuvo el funcionario, al explicar que el caso se está abordando de manera conjunta entre distintas áreas del Estado. En ese sentido, detalló que intervienen equipos del Ministerio de Educación, Desarrollo Social y el ámbito judicial, con una mirada interdisciplinaria.
Goity remarcó que las situaciones complejas exigen respuestas específicas. "No todos los chicos lamentablemente pueden ser escolarizados de la misma manera. A veces hablamos de la diversidad y la diversidad justamente nos implica que tenemos que tener estrategias diferenciales", respondió.
En esa línea, reconoció que "a veces el sistema es demasiado rígido y tenemos que ir a transformaciones del sistema para poder escolarizar y para que puedan tener garantizado el derecho a la educación, pero no siempre es en un ámbito escolar", señaló.
El ministro aclaró que el objetivo es encontrar alternativas que contemplen todos los derechos en juego. "Vamos a buscar estrategias que no afecten a la escuela, y que tampoco se vulnere el derecho a ser educado, pero probablemente no sea en un contexto escolar tradicional como lo conocemos", señaló.
Un caso de fuerte conmoción
Jeremías fue visto con vida por última vez el jueves 18 de diciembre del año pasado, cuando salió de su casa en bicicleta con destino a la ciudad de Santa Fe. Ante la falta de noticias, su familia denunció la desaparición y se activó el Alerta Sofía, el protocolo nacional para la búsqueda urgente de niños y adolescentes en situaciones de alto riesgo.
Cuatro días después, el 22 de diciembre, un llamado al 911 alertó sobre la presencia de un cuerpo sin vida en un galpón abandonado del barrio Chalet, frente al estadio del Club Atlético Colón. La identificación fue positiva: se trataba de Jeremías. El cuerpo se encontraba en avanzado estado de descomposición y presentaba más de 20 puñaladas y heridas de arma blanca.
En el marco de la investigación, se realizaron allanamientos que derivaron en la detención de una adolescente de 16 años, luego imputada como coautora del homicidio y que está alojada en un Centro Especializado para Menores. También fueron identificados dos chicos de 14 años, quienes por su edad son inimputables y no pueden ser juzgados penalmente, por lo que están al resguardo de sus familias.
El caso generó una fuerte conmoción social, con el agravante de la viralización de un video grabado con un teléfono celular, en el que durante 4 minutos se registra la tortura y posterior asesinato de Jeremías.