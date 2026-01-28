"Probablemente no en un contexto escolar", dijo Goity

Caso Jeremías: analizan estrategias diferenciales de educación para los adolescentes involucrados

"Es una preocupación social, una preocupación general", admitió el ministro de Educación con relación a cómo hará la cartera para garantizar la educación secundaria obligatoria de los adolescentes vinculados al conmocionante caso. Cada destacar que los chicos no son punibles por la ley vigente.