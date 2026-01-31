#HOY:

Maratón Santa Fe-Coronda: controles médicos y charla técnica en la jornada previa

El director deportivo Fernando Fleitas dirigió la presentación de cara a la 48ª edición de la “más linda del mundo”.

Fernando Fleitas al frente de la charla técnica. Crédito: Prensa MaratónFernando Fleitas al frente de la charla técnica. Crédito: Prensa Maratón
Durante la mañana de este sábado, los nadadores que formarán parte de la 48.ª edición de la Maratón Acuática Internacional Santa Fe-Coronda llevaron adelante los controles médicos obligatorios.

Además, los miembros de la organización y las correspondientes autoridades llevaron a cabo la tradicional charla técnica previa a la competencia.

Fernando Fleitas al frente de la charla técnica. Crédito: Prensa MaratónFernando Fleitas al frente de la charla técnica. Crédito: Prensa Maratón

En primer término, los 18 competidores fueron sometidos a la revisión médica requerida, a cargo del doctor de la carrera. Finalizada esta instancia, en el piso 14° del Hotel UNL-ATE de la ciudad de Santa Fe, se desarrolló la charla técnica de una nueva edición de la tradicional competición.

Charla técnica

En la antesala de la prueba, el director deportivo Fernando Fleitas, junto a las autoridades de control, brindaron precisiones sobre aspectos técnicos y reglamentarios fundamentales para el desarrollo de la carrera. La exposición estuvo dirigida a nadadores y entrenadores que serán parte de la competencia del domingo 1.º de febrero.

Además, durante el encuentro se respondieron consultas de los participantes y se brindó información detallada sobre el recorrido que deberán afrontar en esta tradicional prueba de aguas abiertas.

Fernando Fleitas al frente de la charla técnica. Crédito: Prensa MaratónFernando Fleitas al frente de la charla técnica. Crédito: Prensa Maratón

Los nadadores cuentan este sábado con la tarde libre de actividades, con el objetivo de descansar y concentrarse de cara a una nueva edición de la “maratón más linda del mundo”.

