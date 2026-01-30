Candela Giordanino terminó primera

Los 18 nadadores de la Santa Fe - Coronda participaron del sprint en la Costanera Este

Los competidores que correrán el domingo recorrieron un circuito armado frente a la playa y ante la mirada de cientos de santafesinos. La nadadora local que no corre la Maratón participó como invitada y fue la más rápida, seguida del brasileño Evangelista. El domingo a las 9 se pone en marcha “la más linda del mundo”