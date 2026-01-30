Los 18 nadadores de la Santa Fe - Coronda participaron del sprint en la Costanera Este
Los competidores que correrán el domingo recorrieron un circuito armado frente a la playa y ante la mirada de cientos de santafesinos. La nadadora local que no corre la Maratón participó como invitada y fue la más rápida, seguida del brasileño Evangelista. El domingo a las 9 se pone en marcha “la más linda del mundo”
Los nadadores posaron tras finalizar el sprint. Foto: Gentileza.
Completando el cronograma de actividades previsto para este viernes 30 de enero en la previa de la edición 48 de la Maratón Acuática Internacional Santa Fe - Coronda, se realizó por primera vez un sprint demostración en las aguas de la Setúbal y frente a la Costanera Este de la ciudad de Santa Fe.
Captando la atención de todos los santafesinos que disfrutaban de una tarde a pleno sol y con más de 40 grados de sensación térmica, los 18 nadadores que el domingo correrán la “más linda del mundo” recorrieron un circuito especialmente diagramado para la ocasión.
Ganadora inesperada
A ellos se sumó en calidad de invitada la nadadora santafesina Candela Giordanino, representante a nivel internacional de aguas abiertas y quien finalizó el sprint en primer lugar. Vale recordar que Candela es hija de Celeste Puñet, la histórica representante de la natación santafesina que hizo podio en la edición 2007 de la Maratón Santa Fe - Coronda.
El segundo puesto fue para el brasileño Matheus Evangelista, en una exhibición que apenas superó los 12 minutos de duración y que fue más corta que la del jueves en Coronda.
Giordanino llegó como invitada y ganó el sprint. Foto: Gentileza.
Al término del sprint, los 18 competidores fueron presentados al público presente, además de recibir los presentes preparados por la organización y por las autoridades que participaron en representación del gobierno de la Provincia y de la Municipalidad de la ciudad de Santa Fe.
Finalizado este evento, los nadadores inician el periodo final de descanso y concentración antes de iniciar el domingo a las 9 de la mañana y desde ese mismo espacio la edición número 48 de la Santa Fe - Coronda.
En esta edición, la Maratón Santa Fe–Coronda contará con la participación de nadadores y nadadoras provenientes de ocho países: Argentina, Brasil, Venezuela, Colombia, Ecuador, España, Francia e Italia, reafirmando el carácter internacional del evento y su prestigio en el calendario deportivo mundial. Ellos son:
Johndry Segovia (Venezuela)
David Carrillo Rozo (Colombia)
Daniel Jiménez Ponce (España)
Julien Pichot (Francia)
Alessio Occhipinti (Italia)
Txomin Dachary (Francia)
Giuseppe Ilario (Italia)
Niccolò Ricciardi (Italia)
Tras el sprint, los nadadores inician la concentración previa a la carrera. Foto: Gentileza.