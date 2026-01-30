El italiano Occhipinti se quedó con el sprint en la costanera de Coronda
El ganador de la edición 2025 de la maratón ratificó su condición de candidato imponiéndose en el circuito de 800 metros dispuesto por la organización. Ante un gran marco de público que se acercó a disfrutar del evento, Occhipinti ganó con un tiempo de 16 minutos y 50 segundos, seguido por su compatriota Giuseppe Ilario. El santafesino Martín Carrizo terminó cuarto y Mayte Puca fue primera en damas y quinta en la general.
Los 18 nadadores posaron tras el sprint en Coronda. Foto: Prensa Santa Fe - Coronda.
La jornada inicial tuvo como primera parada a la ciudad de Sauce Viejo, donde los nadadores fueron recibidos por el intendente en el balneario Don Roque. Allí se realizó un pequeño agasajo para dar la bienvenida a los protagonistas de la competencia.
Posteriormente, la delegación se trasladó hacia la ciudad de Coronda, donde se llevó a cabo la tradicional caravana por las calles, acompañada por un importante marco de público.
Más tarde fue el turno del sprint de exhibición, que tuvo como ganador al italiano Alessio Occhipinti, seguido por su compatriota Giuseppe Ilario, mientras que el tercer lugar fue para el colombiano David Carrillo Rozo. El santafesino Carrizo finalizó en la cuarta posición. En la categoría femenina, Mayte Puca fue la primera en llegar al pontón.
Los competidores compartieron la tarde en Sauce Viejo y Coronda. Foto: Prensa Santa Fe - Coronda.
Ante un gran acompañamiento de la gente, se realizó la presentación oficial de los “gladiadores del río” ante la comunidad corondina, quienes serán los protagonistas de la histórica competencia del domingo 1.º de febrero. Vale destacar que del sprint participaron 17 de los 18 competidores inscriptos, siendo el italiano Niccoló Ricciardi el único ausente.
El Gobierno de la Provincia de Santa Fe llevará adelante la presentación oficial de los nadadores y nadadoras que participarán de la 48ª edición de la Maratón Acuática Internacional Santa Fe–Coronda, en un acto que se realizará este viernes desde las 10 de la mañana en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno.
En la previa de la competencia, que se disputará el próximo domingo 1 de febrero, el gobernador recibirá a los 18 deportistas -en ramas masculina y femenina- que formarán parte de una de las pruebas de aguas abiertas más importante y emblemática del mundo.
Cientos de corondinos acompañaron el sprint en la costanera local. Foto: Santa Fe Producciones.
En esta edición, la Maratón Santa Fe–Coronda contará con la participación de nadadores y nadadoras provenientes de ocho países: Argentina, Brasil, Venezuela, Colombia, Ecuador, España, Francia e Italia, reafirmando el carácter internacional del evento y su prestigio en el calendario deportivo mundial.
La presentación oficial será una instancia de reconocimiento a los deportistas y de puesta en valor de una competencia histórica que, a 65 años de su primera edición, continúa posicionando a Santa Fe como sede de grandes eventos deportivos y como referencia del deporte de aguas abiertas a nivel internacional.