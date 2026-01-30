Comenzó a vivirse la 48° edición

El italiano Occhipinti se quedó con el sprint en la costanera de Coronda

El ganador de la edición 2025 de la maratón ratificó su condición de candidato imponiéndose en el circuito de 800 metros dispuesto por la organización. Ante un gran marco de público que se acercó a disfrutar del evento, Occhipinti ganó con un tiempo de 16 minutos y 50 segundos, seguido por su compatriota Giuseppe Ilario. El santafesino Martín Carrizo terminó cuarto y Mayte Puca fue primera en damas y quinta en la general.