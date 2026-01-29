Mayte Puca: "Es una sensación increíble poder volver a participar de la Santa Fe-Coronda"
La nadadora argentina que se impuso en la carrera del año pasado en la que fue líder de la general durante un tramo de la competencia llegó a Santa Fe para finalizar su preparación y participar de las actividades previas. Será una de las 3 mujeres en esta 48° edición y buscará repetir el título: “Pude comprobar por qué le dicen la más linda del mundo” aseguró.
Mayte Puca llegó a Santa Fe con la ilusión de repetir la coronación. Foto: Mirador Provincial.
En las primeras horas del miércoles arribó a la capital de la provincia la nadadora rionegrina Mayte Puca, una de las 18 protagonistas que tendrá la edición número 48 de la Maratón Acuática Internacional Santa Fe - Coronda que se corre el próximo domingo 1° de febrero.
Será la segunda oportunidad en la que la nacida en Bariloche nadará “la más linda del mundo” contando con un inmejorable antecedente tras ser la ganadora entre las damas de la edición 2025 y habiéndo sido una de las revelaciones de dicha competencia que la tuvo como puntera de la general durante más de una hora del recorrido.
De cara a esta nueva experiencia en la Coronda, Mayte llega con el objetivo de repetir el logro entre las damas y terminar lo más arriba posible en el clasificador general final, animándose a competir de igual a igual con los destacados nadadores de aguas abiertas que vienen de todas partes del mundo.
Asimismo, el desafío personal es mejorar la planificación en el post carrera, recordando que el año pasado debió ser hospitalizada y sufrió consecuencias en su salud durante varias semanas luego de la maratón.
En diálogo exclusivo con El Litoral, y antes de dar inicio al cronograma de actividades dispuesto por la organización, Puca compartió sus sensaciones de estar nuevamente en Santa Fe y en la cuenta regresiva de la competencia: “Es mi segunda edición, mi segunda vez participando en esta maratón y ya me siento agradecida con el solo hecho de poder estar".
"Fue una carrera bastante dura el año pasado así que venimos con la idea de mejorar un poco la experiencia sobre todo del post-carrera. El año pasado terminé en el hospital apenas salí por cuestiones de deshidratación y tuve secuelas renales y de hígado durante meses por esta carrera. Vengo acompañada de un grupo de profesionales con la meta de terminar la carrera en buenas condiciones”, contó.
Siguiendo por esta línea, y ampliando en las secuelas que tuvo que soportar tras la carrera del año pasado, la destacada nadadora argentina reveló: “Literalmente dejé todo y después sufrí un poco las consecuencias. Obviamente que en esta oportunidad también vamos a dejarlo todo pero con un poco más de cautela, previendo todo lo que fue lo anterior".
"La enseñanza es que el post también es muy importante, así que la expectativa es terminarla y terminarla bien, de ser posible terminar en el podio y de ahí ver qué posición podemos llegar a estar dentro de la general a la par de buscar el primer puesto entre las mujeres”, agregó Puca.
Yendo a lo que sucederá el domingo, y consultada sobre la estrategia que planifica para volver a estar bien arriba en el clasificador final en Coronda, Mayte señaló: “Venimos hace semanas viendo todos los detalles de este año. En esta edición hay cambios de rutas, no se va a pasar por el Vado y se va a hacer un contracorriente al río Salado y no está confirmado el paso por Sauce Viejo".
Mayte Puca quiere repetir lo hecho en 2025. Crédito: Matías Cáceres.
"Hay varios cambios de ruta que por ahí a mí me descolocaron un poco pero por suerte mi guía, Luis Peña, me está acompañando y él sabe muchísimo de esta zona porque ya estuvo con varios nadadores así que confío plenamente en él. Creo que es lo más importante el guía, y a partir de eso confiar plenamente en el equipo”, agregó.
En cuanto al desafío a nivel personal qué significa una prueba como la Santa Fe - Coronda, Puca comentó que “la carrera la vamos planificando nosotros como nadadores. En la previa cada uno seguramente tiene su estrategia o un plan de cómo nadar y sin embargo en ese momento tomamos decisiones".
"Hasta el mismo momento que empezamos a nadar no sabemos 100% cómo nos sentimos y cómo va a nadar el otro, porque si bien muchos queremos terminarla y estamos haciendo nuestra carrera no deja de ser una competencia. Vamos a competir contra el otro y vamos a querer ganarle así que ese juego, esa estrategia, se va modificando durante toda la carrera”, señaló la nadadora.
La experiencia de 2025
Asimismo, y sobre la experiencia recogida tras su primera Santa Fe - Coronda, la nacida en Bariloche indicó: “El año pasado durante la carrera tomé algunas decisiones que podían ser muy riesgosas hasta el punto de que terminé siendo líder durante más de una hora con casi 300 metros de distancia".
"Eso sin dudas que no estaba en los planes pero salió así. Fue un riesgo pero salió muy bien al final. Después el objetivo era mantener ese ritmo y la cabeza, que la última hora fue la que a mí más me costó. En un momento me empecé a angustiar porque ya no llegaba más y me empecé a cansar pero tuve un equipo que me acompañó y me dio ese último empujoncito para poder terminarla”, recordó.
Mayte Puca, en su llegada a Coronda en 2025.
En cuanto a lo que significa para un nadador de su experiencia y categoría venir a Santa Fe para participar de nuestra maratón, Mayte Puca fue contundente: “Yo quería entender el año pasado por qué le dicen “la más linda del mundo” y sin dudas es por ese acompañamiento que no recibimos en otros lados, donde nos dan ese protagonismo a los nadadores que nos llena de cariño".
"Fue impresionante y quedé agradecidisima con toda la comunidad el año pasado por el antes, el durante y el después. Hasta cuando salí del hospital dos semanas después me seguían mandando mensajes de acompañamiento" dijo la nacida en Bariloche.
En el final de la charla, comentó que "eso se siente muchísimo y dentro del agua yo no veo muy bien, pero escucho los bombos y los gritos y es increíble. Nos llenan no solamente de energía a nosotros los nadadores sino también al lanchero, al botero, al guía y a todos y arman una linda fiesta”.
Comienzan las actividades oficiales
A horas del inicio de las actividades previstas para la 48° edición de la Maratón Acuática Internacional Santa Fe-Coronda, ya arribaron 17 de los 18 nadadores a la capital provincial. Los últimos en llegar desde el extranjero fueron Txomin Dachary, nacido en Francia, quien tendrá su primera experiencia en “la más linda del mundo”, y el venezolano Johndry Segovia, otro de los debutantes.
En tanto, durante el mediodía arribará Niccoló Ricciardini, también debutante e integrante del prestigioso equipo de la Policía Italiana, la “Fiamme de Oro”. Este jueves comenzarán oficialmente las actividades previas a la competencia.
A las 16:00 hs, los nadadores visitarán la ciudad de Sauce Viejo y posteriormente partirán rumbo a Coronda. A las 17:00 hs llegarán a la Capital Nacional de la Frutilla, donde serán recibidos con un agasajo en la estación de servicios Shell, para luego emprender la tradicional caravana por las calles de la ciudad hasta la costanera corondina.
En la costanera, a las 18:15 hs, se llevará a cabo el sprint demostrativo, que consistirá en dos vueltas a un circuito boyado de 800 metros. Será el primer contacto de los competidores con las aguas del río Coronda. Finalizado el sprint, se realizará la presentación oficial ante el público de los protagonistas que el próximo domingo 1 º de febrero animarán una nueva edición de la Maratón.