La campeona de la edición 2025

Mayte Puca: "Es una sensación increíble poder volver a participar de la Santa Fe-Coronda"

La nadadora argentina que se impuso en la carrera del año pasado en la que fue líder de la general durante un tramo de la competencia llegó a Santa Fe para finalizar su preparación y participar de las actividades previas. Será una de las 3 mujeres en esta 48° edición y buscará repetir el título: “Pude comprobar por qué le dicen la más linda del mundo” aseguró.