Reunión por una Maratón Santa Fe-Coronda limpia y segura

Autoridades y organizadores refuerzan medidas de seguridad y concienciación para la maratón acuática, destacando la importancia de controles rigurosos.

La reunión estuvo encabezada por el Comité Organizador.
En el marco de la semana previa a la 48.ª edición de la Maratón Acuática Internacional Santa Fe-Coronda, se realizó un encuentro en El Náutico Bar del Río, ubicado en el Club Náutico Sur, con el objetivo de generar conciencia e incentivar la participación responsable del parque náutico local en una nueva edición de esta tradicional competencia.



La reunión estuvo encabezada por el Comité Organizador y contó con la participación de autoridades del Club Náutico Sur, Protección Civil, Prefectura Naval Argentina, Yanina Primon en representación de la Federación Santafesina de Natación (FESANA), representantes de la Secretaría de Deportes de la provincia de Santa Fe y autoridades de distintos clubes náuticos.



Durante el encuentro, el prefecto principal Juan Carlos Debailleux explicó que “los controles van a ser fundamentalmente para los timoneles de las lanchas, del mismo modo que ocurre con los conductores en la calle”. Además, detalló que gracias al acompañamiento de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, en esta edición se contará con alcoholímetros para reforzar los controles.

En ese sentido, Prefectura Naval Argentina recordó las medidas de seguridad que deberán cumplirse el domingo 1.º de febrero, día de la Maratón Santa Fe-Coronda. Las embarcaciones deberán contar con la documentación correspondiente, chalecos salvavidas, matafuegos y respetar la capacidad máxima permitida de cada bote.



Por su parte, el director deportivo de la prueba, Fernando Fleitas, apeló a la responsabilidad de todos los que acompañen la competencia desde el agua y pidió especial atención en el cuidado y la higiene del río. Además, destacó el intenso trabajo que viene realizando la Asociación Maratón Acuática Río Coronda y agradeció la presencia de los clubes e instituciones participantes.

Maratón Santa Fe Coronda
Prefectura Naval Argentina
Natación
Santa Fe Ciudad
Coronda

