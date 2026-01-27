A 5 días de la Santa Fe - Coronda

Se realizó en Coronda la presentación oficial de la 48° edición de la Maratón

Con la presencia de autoridades municipales encabezadas por el intendente Ricardo Ramírez, referentes del estado provincial y de la organización del evento, se hizo el lanzamiento de la prueba que se disputará el próximo domingo 1° de febrero. La ciudad prepara un recibimiento especial para los nadadores con espectáculos musicales en la costanera.