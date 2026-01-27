Se realizó en Coronda la presentación oficial de la 48° edición de la Maratón

Siguiendo con la ronda de presentaciones oficiales de la 48° edición de la Maratón Acuática Santa Fe - Coronda, se realizó en la capital nacional de la frutilla el acto de lanzamiento de la competencia que se estará desarrollando el próximo domingo.
Con la presencia de autoridades municipales encabezadas por el intendente Ricardo Ramírez, referentes del estado provincial y de la organización del evento, se hizo el lanzamiento de la prueba que se disputará el próximo domingo 1° de febrero. La ciudad prepara un recibimiento especial para los nadadores con espectáculos musicales en la costanera.
Siguiendo con la ronda de presentaciones oficiales de la 48° edición de la Maratón Acuática Santa Fe - Coronda, se realizó en la capital nacional de la frutilla el acto de lanzamiento de la competencia que se estará desarrollando el próximo domingo.
En la noche del lunes, autoridades locales y representantes de la organización del evento se encontraron en el Salón Oreste Mosconi de la Sociedad Argentina de Socorros Mutuos de la ciudad de Coronda para comenzar a vivir el evento deportivo internacional más importante de la región.
Entre los representantes del municipio corondino se destacó la presencia del intendente Ricardo Ramírez y del subsecretario de turismo Teo Bianchi, mientras que en representación del gobierno provincial dijo presente la Subsecretaria de Deporte Federado, Silvina Rodriguez Meson.
Asimismo, desde la organización se contó con la presencia de Fernando Fleitas, director deportivo de la prueba, y del corondino Víctor Russo, presidente de la Asociación Maratón Acuática Río Coronda (AMARC). La tradicional competencia, conocida como “la más linda del mundo”, contará con 18 de los mejores nadadores del mundo.
Durante el lanzamiento también se presentó a la nueva reina de la Maratón: Giuliana González, quien fue coronada como soberana, mientras que Bella Moreda se transformó en la nueva embajadora.
En su condición de anfitrión, una de las voces protagonistas del evento fue la del intendente de Coronda, Ricardo “Bachi” Ramirez, quien no pudo ocultar su satisfacción a días de una nueva edición de la Maratón.
Al respecto, el funcionario le dijo a El Litoral que “es una alegría inmensa porque realmente uno ha trabajado mucho tanto este año como el año pasado donde surgieron algunos inconvenientes pero que fueron resueltos. Ya estamos en carrera, está todo programado y no queda más que agradecerle a la gente de la AMARC que estuvo trabajando en silencio y con un esfuerzo como el que hace la provincia”.
Siguiendo por esta línea, y dejando su mensaje a todos los vecinos y quienes se acerquen a disfrutar de la nueva edición de “la más linda del mundo”, el máximo mandatario corondino señaló que “es muy valorable que se haya incorporado la Maratón a la Copa Santa Fe. Eso nos da la posibilidad a los corondinos de que el año pasado, este año y los que vienen tanto los corondinos como todos los santafesinos podamos disfrutar de este evento".
"Quiero insistir en pedirle a la gente que tenga responsabilidad y que tenga el cuidado necesario. Estamos atentos y preocupados por la cantidad de camalotes que vienen llegando, nosotros venimos trabajando con guardavidas y con personal municipal pero tenemos que tener cuidado durante esos 52 kilómetros que recorremos. Hay que hacer caso a Prefectura para que todo salga perfecto”, agregó.
Consultado acerca de cómo se alista Coronda para recibir esta 48° edición de la Maratón, Ramírez señaló: “Nosotros hemos preparado nuestra costanera para que todo salga bien. Los esperamos con los brazos abiertos no para nadar pero sí para recibirlos a todos".
"Vamos a estar cerrando el evento con un espectáculo musical de un grupo de cumbia, tenemos preparada una sorpresa para el sprint del jueves con nadadores locales que se van a sumar a la caravana. Vienen los mejores nadadores del mundo así que está todo dado para que sea un domingo extraordinario” dijo el intendente en el final.
Como corondino de nacimiento y referente de la organización con décadas de experiencia, Víctor Russo es voz autorizada para hablar de cómo vive la ciudad una nueva edición de la Maratón. Al respecto, destacó: “Como pasa en la organización de esta clase de eventos siempre surgen algunos contratiempos y cuestiones que hay que solucionar pero que por suerte ya están resueltas".
"Estamos a días de la carrera, a horas de los sprints que se van a hacer aquí en Coronda y por primera vez en la costanera de Santa Fe, y esperando poder definir la cuestión del recorrido con la expectativa de que podamos pasar por la cortada de Sauce Viejo” señaló el presidente de la AMARC.
“Hace 30 años que participó de la organización de la Maratón y siempre se vive con la expectativa de la primera, estamos trabajando y preocupados para que todo salga bien pero no tengo dudas que así va a ser”, agregó.
A su turno el director deportivo de la Santa Fe - Coronda y ex nadador Fernando Fleitas, también expresó su agradecimiento a todos los actores que trabajan para que la competencia sea una realidad y sostuvo que “la Maratón es una fiesta que se la merece Santa Fe, se la merece Santoto, se la merece Sauce, se la merece Desvío y sin lugar a dudas se la merece Coronda”.
Quien también dialogó con El Litoral sobre cómo vive la ciudad de Coronda los días previos a la carrera fue Teo Bianchi, subsecretario de turismo de la Municipalidad y quien expresó: “La emoción ya se empieza a sentir, estamos con muchas ganas de que llegue el domingo, también tenemos el sprint del jueves y vamos a tener actividades durante toda esta semana".
"Es mi primera vez en la organización y estamos apoyando a toda la gente de la AMARC y de la provincia que viene trabajando a la par junto con el municipio. Hay mucha gente trabajando con la máxima seriedad para que sea una maratón más linda de lo que fue el año pasado”, agregó el funcionario.
Consultado acerca de cómo Coronda ultima detalles en la preparación para recibir semejante evento, el responsable del área de turismo local comentó que “todos los sectores del municipio están trabajando muy fuerte para que la costanera esté a punto para el domingo. A la par el sector gastronómico con todos los bares están apoyando el evento y nosotros seguimos convocando para que se sumen".
"Hay que entender que lo del domingo no solo va a ser un evento deportivo sino que va a ser una fiesta tanto en tierra como en el agua. La Provincia trae todos sus dispositivos también vinculados a lo que van a ser los Juegos Sudamericanos, ya está todo coordinado la cuestión de la seguridad en el evento así que está todo dado para que sea una gran jornada”, sumó el responsable de turismo local.
En otro tramo de la charla, y respecto de las condiciones que presenta el río a menos de una semana de la carrera, Teo Bianchi indicó que “está con una buena altura, promedio, ahora bajó un poquito pero tenemos la expectativa de que estos días pueda llover. La preocupación puede venir si llueve arriba en la cuenca del Salado y eso traiga mucha más agua y sería un problema".
"Fernando Fleitas explicó que puede ser un problema si eso ocurre en la parte en la que tienen que nadar contra la corriente en el Salado, pero está claro que el nadador que salga bien de ese tramo probablemente tenga una muy buena carrera. Creemos que en Coronda no va a subir tanto”.
En el final, y dejándole un mensaje de concientización a los habitantes de la ciudad, Bianchi, expresó: “A los corondinos les pedimos que se acerquen a disfrutar del evento con todas las precauciones necesarias. Desde hace semanas lo venimos conversando con nuestros guardavidas que van a estar presente en nuestras playas".
"Pedimos mucho control, mucha conciencia sobre todo con la ingesta de alcohol para que todos podamos disfrutar de esta fiesta que es nuestra Maratón. Vamos a tener dispositivos de seguridad, puestos para que la gente pueda hidratarse y para que se pueda pasar un gran momento” dijo en el final.