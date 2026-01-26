A 6 días de la carrera

Se realizó la reunión para coordinar el operativo de seguridad de la Santa Fe - Coronda

Representantes de la organización de la competencia se encontraron con autoridades del gobierno provincial, los municipios y comunas, Prefectura y Protección Civil para pulir detalles en materia de seguridad y control tanto en el agua como en tierra. Habrá controles de alcoholemia y operativos en rutas y caminos. El recorrido final se dará a conocer antes del jueves por la tarde.