Se realizó la reunión para coordinar el operativo de seguridad de la Santa Fe - Coronda
Representantes de la organización de la competencia se encontraron con autoridades del gobierno provincial, los municipios y comunas, Prefectura y Protección Civil para pulir detalles en materia de seguridad y control tanto en el agua como en tierra. Habrá controles de alcoholemia y operativos en rutas y caminos. El recorrido final se dará a conocer antes del jueves por la tarde.
Todas las áreas involucradas en la seguridad participaron de la reunión. Foto: Prensa GSF.
En la mañana de este lunes 26, se llevó a cabo en Casa de Gobierno el encuentro entre los representantes de la organización de la Maratón Santa Fe - Coronda y las diferentes autoridades municipales, provinciales y de las fuerzas de seguridad que participarán del operativo de seguridad en el río para la 48° edición de la “más linda del mundo” que se corre el próximo domingo 1° de febrero.
De la reunión participaron integrantes del Comité Organizador, acompañados por los representantes de Defensa Civil, del servicio de emergencias SIES 107, la Municipalidad de Santa Fe, la Municipalidad de Santo Tomé, la Municipalidad de Coronda, Prefectura Naval Argentina, Policía de la Provincia de Santa Fe y Seguridad Vial.
A 6 días de la competencia de la que participarán 18 nadadores de todas partes del mundo, el motivo del encuentro de trabajo tuvo que ver con lograr la coordinación entre las diferentes instituciones que intervendrán el domingo en materia de seguridad para la competencia tanto en tierra como en todo el recorrido por el río.
Durante la jornada se abordaron aspectos vinculados al trabajo mancomunado en la largada, la llegada y a lo largo de todo el trayecto, para garantizar que se viva como una verdadera y sin complicaciones en materia de tránsito y seguridad.
Otro de los aspectos que se abordaron fue el recorrido de la competencia, como será el arribo del río Salado hasta la inmediaciones de la ciudad de Santo Tomé y sobre lo que sucederá en la Cortada de Sauce Viejo.
Finalizada la reunión, todas las partes coincidieron en que la planificación y la articulación entre los distintos actores resulta fundamental para cuidar la integridad de los nadadores, las embarcaciones y el público que acompañará una nueva edición de la Maratón Santa Fe-Coronda.
Además, destacaron la organización, el compromiso y el trabajo en equipo de todas las instituciones involucradas; pilares fundamentales para que la historia de “la más linda del mundo” siga su curso.
Prefectura, Protección Civil y la organización formaron parte de la reunión. Foto: Gentileza.
En diálogo con los medios de prensa Marcos Escajadillo, director del área de Protección Civil provincial, comentó: “Realmente muy satisfecho por lo que dejó la reunión. El Gobernador de la provincia nos solicitó hacer un repaso de todo el esquema operativo de la próxima Maratón Acuática Santa Fe Coronda".
"En función de eso hoy estuvieron todas las áreas operativas, comenzando por Prefectura que es la autoridad sobre el río, pero también del comité organizador, del área de salud, la parte sanitaria, seguridad pública, seguridad vial y representantes de los distintos municipios y comunas por donde van a pasar los competidores" señaló el funcionario.
"Cada área expuso todo su diagrama operativo y recibieron la confirmación de parte del gobierno de la provincia de que todas las áreas involucradas están a disposición. También pudimos llevar a cabo un balance de lo que se hizo el año pasado para ver los puntos para seguir mejorando y que sea un gran éxito” expresó Escajadillo.
En referencia a los dispositivos de seguridad que se estarán desarrollando desde el área que conduce, el referente de Protección Civil explicó: “En tierra el acompañamiento va a contar con una fuerte presencia del área de seguridad pública y la gente de seguridad vial. A eso le sumamos la colaboración de los bomberos voluntarios de la zona".
"Vamos a tener un equipo de drones que va a estar monitoreando lo que es la transitabilidad de los caminos para evitar congestionamientos a partir de la gran cantidad de vehículos que van a transitar la Ruta 11, las distintas arterias y la misma autopista", agregó.
"Vamos a estar atentos no solamente en el ingreso a lo que es la competición sino también a la desconcentración, porque para nosotros es muy importante garantizar que todos puedan retornar a sus domicilios. Vamos a tener controles de alcoholemia no solamente en el agua sino también en las distintas rutas de la provincia” completó el funcionario.
A su turno, quien tomó la palabra fue el Jefe de la Prefectura Santa Fe, el Prefecto Principal Juan Carlos Debailleux, para detallar las tareas que llevarán adelante desde su área: “Prefectura está organizando un despliegue operativo con todas las unidades de superficie. Contamos con tres guardacostas, con dos embarcaciones con motor fuera de borda y con tres motos de agua".
"Además, vamos a hacer un despliegue desde temprano con personal de tierra controlando previo a la zarpada desde los clubes náuticos y las guarderías para que las embarcaciones salgan con los elementos de seguridad acordes. El timonel deberá contar con la documentación de su embarcación y su certificado náutico deportivo correspondiente", destacó el prefecto.
"Hemos logrado, gracias a la Agencia Provincial de Seguridad Vial, tener halómetros y alcoholímetro así que también vamos a estar haciendo los controles de alcoholemia en navegación”, subrayó.
Consultado sobre esto último, el prefecto Debailleux señaló que “los controles pueden darse previo a la salida de la embarcación o mismo durante el recorrido. Hay que tener en cuenta que hay una tolerancia de alcohol en sangre permitido, que es 0,5 para una lancha y 0,2 para moto de agua".
"Nuestra mayor preocupación es velar por la navegación segura y que esa navegación no interfiera con los competidores. También vamos a estar acompañando al regreso, porque la competencia termina pero después todas esas embarcaciones que fueron hasta la ciudad de Corona tienen que regresar y vamos a estar ahí para hacer el acompañamiento de forma segura”, indicó Debailleux.
Por último, y en relación a las responsabilidades que pueden caer sobre los que infrinjan alguna de las leyes de navegación vigentes, el máximo referente de Prefectura en Santa Fe recordó que “el conductor de la embarcación es el principal responsable ante nosotros y ante la ley de sus acciones. Él como conductor debe ser consciente y conocer el reglamento y la ley de navegación".
"Una de las ordenanzas establece los límites permitidos de alcohol en sangre. Si se excede ese límite, en virtud de la gravedad de la falta, la Prefectura hace una contravención que termina en una multa cuyo máximo valor puede rondar los 4 millones de pesos”, explicó.
Sumándose a la rueda de prensa quien tomó la palabra en nombre del comité organizador fue Fernando Fleitas, ex campeón de la Santa Fe - Coronda y quien ofreció detalles sobre el recorrido que tendrá la 48° edición de “la más linda del mundo”.
En primera instancia, Fleitas explicó: “Estamos analizando la situación. Hay una modificación que es inevitable porque se está construyendo nada más nada menos que un puente que es fundamental para nuestra zona y que es el puente Santo Tomé - Santa Fe. Por consiguiente, la primera entrada al vado está cerrada porque están construyendo ahí y no se va a poder pasar".
Sobre este tramo trascendental que tendrá la competencia del domingo, el ex ganador de la Santa Fe - Coronda indicó que “en total serán unos 4.800 metros de una nadada bastante complicada para los competidores. Tenemos la ventaja de que el Salado tira muy poco, estuvimos viéndolo estos días y prácticamente no se mueve".
"Dentro del esfuerzo que puedan llegar a hacer los nadadores va a ser al menos tolerable. El único problema que podemos llegar a tener es que en estos díasllueva en la cuenca del Salado cerca de nuestra zona, que tengamos una tormenta de agua muy importante en milímetros y que esa agua puede ingresar justo el domingo”, sumó Fleitas.
La organización dio detalles sobre el recorrido de la Maratón. Foto: Prensa GSF.
Siguiendo por esta línea, y analizando la importancia que este tramo de la maratón puede llegar a tener en el resultado final de la misma, Fleitas reveló: “Ese es un punto neurálgico de la carrera porque una vez que terminas ahí te quedan todavía casi seis horas opr delante".
"El nadador que lo tome mejor y que mejor haya salido de ahí tiene muchísimas posibilidades de hacer una buena carrera. El que no lo consiga, el que se sienta cansado, en algún momento lo va a sentir” destacó desde su experiencia en el agua.
Otra cuestión que resta por definir en cuanto al recorrido final de la Santa Fe - Coronda edición 48 es el paso o no por la Cortada de Sauce Viejo. Sobre esto, desde la organización explicaron que “la idea es esperar hasta último momento porque están trabajando a full la gente de la Municipalidad, el Gobierno provincial, el ejército y los mismos vecinos tratando de limpiar y acomodar toda la zona. Sería un sueño volver a tener el recorrido original de la Santa Fe Coronda”.
Siguiendo por esta línea, Fleitas declaró: “Hasta ahora venimos peleándola, viendo porque no solo pasa en Sauce sino que también pasa acá en la largada, pasa en Coronda y en todo el recorrido que la cantidad de camalotes de planta que hay y complican porque uno limpia y al otro día está lleno de vuelta".
"El problema es que no podemos esperar hasta el último día en Sauce Viejo porque tenemos que hacer la charla técnica y tomar una decisión. El jueves a la tarde va a estar tomada la decisión de parte nuestra, de la Prefectura y, por supuesto, del área de seguridad porque tenemos que pensar no solo en el nadador sino también en las embarcaciones y en la gente” enfatizó el ex nadador.
En el final, consultado por la situación del río y los trabajos que se realizarán hasta el momento mismo de la largada, Fernando Fleitas comentó: “Hay varias zonas que van a estar cpmplicadas porque se juntan muchísimos camalotes que va a haber que limpiarlos hasta el mismo sábado a la tarde y ver las posibilidades".
"Marcos con toda su gente el año pasado hizo un recorrido completo el domingo a la mañana, bien temprano, para avisarles a la gente y a los pescadores del tema de los espineles porque Prefectura va a estar controlando eso. A ellos les insistimos con que son un par de horas nada más y una vez que pasen los nadadores ya pueden seguir pescando”, completó.