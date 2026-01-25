Maratón Santa Fe - Coronda

Cortada de Sauce Viejo: la organización espera para determinar qué sucederá en esa parte del recorrido

A una semana de la realización del evento de natación más importante de la región y la provincia, continúan los trabajos para ultimar detalles del recorrido final de la 48.ª edición de la Maratón Acuática Internacional Santa Fe–Coronda Copa Santa Fe, que se desarrollará el próximo domingo 1.º de febrero.