Viernes a las 18 con el Puente Colgante de testigo
El colorido de la Santa Fe-Coronda en Costa Este: ¡sprint entre los paradores!
Será, sin dudas, una de las acciones más esperada y que convocará a miles de santafesinos en la tradicional Costanera Este. Es un circuito de unos 1.000 metros donde la gente podrá vivir por anticipado la gran fiesta del domingo.
El Puente Colgante será testigo del sprint que realizarán los 18 nadadores. Foto: Fernando Nicola
La edición número 48 de la icónica Santa Fe-Coronda ya está instalada en la ciudad de Garay como así también en la capital de la frutilla. Este modelo 2026 de la fiesta del río es especial por donde se la mire: abrirá la temporada anual de la Copa Santa Fe que promete seguir ampliando el número de disciplinas y aparece justo en la previa a los Juegos Deportivos Suramericanos (ODESUR).
Con un respaldo muy importante del Gobierno de la Provincia y la Lotería de Santa Fe, el domingo se vivirá una fiesta deportiva incomparable que hace tiempo derramó en una de las convocatorias más populares de la Argentina. Por agua, con las embarcaciones; por tierra, con miles y miles de personas alentando a los titanes del agua desde las orillas.
Fernando Fleitas, Director Deportivo de la tradicional prueba, confirmó a El Litoral lo que serán horas agitadas pero felices para los nadadores, donde se inscriben en esta edición siete debutantes de manera absoluta.
Como se sabe, este jueves 29 terminarán de llegar los nadadores: el búnker oficial será el hotel ATE y la concentración de los mismos será en el lobby desde las 15. Unos minutos después, salida hacia Coronda, con visita previa a Sauce Viejo.
A las 17, habrá desfile de bienvenida en la Estación de Servicio Shell de Coronda. A las 18, todos los nadadores se concentrarán en la Biblioteca Popular (Costanera) y a las 18.15 está previsto el sprint en modo demostración. La actividad se cerrará con la presentación de los nadadores en la costanera de Coronda.
El viernes 30 será apasionante: a media mañana, está programada la visita de los gladiadores del río al Gobernador de la Provincia, Maximiliano Pullaro, en la Casa de Gobierno. A las 11.30 habrá un encuentro con el intendente de Santo Tomé, posterior almuerzo en McDonald’s y descanso.
Y se cierra, el mismo viernes, a las 18, con lo ya explicado: un colorido sprint en la Costa Este, con un sistema que comprenderá un circuito de 1.000 metros en la zona de los paradores de la capital de la provincia.
Los santafesinos podrán acercarse a disfrutar del sprint en la zona de paradores.
“En esa zona de los paradores en la Costa Este habrá muchísima gente: los que arrancan desde temprano tomando sol y los que aprovechan para salir a caminar cuando baja el sol. La idea es anticipar la gran fiesta del domingo, que largará justamente desde allí a las 9" explicaron desde la organización.
"Se montará un sistema de boyas en la misma Laguna Setúbal, uniendo unos 1.000 metros entre los paradores de la Costa Este. Es una forma de empezar a vivir lo que se viene el domingo, con esos 57 kilómetros que unen Santa Fe con Coronda”, agregaron.
Para el Gobierno de la Provincia de Santa Fe, con el respaldo de la Lotería de Santa Fe, la edición 48 de la Santa Fe-Coronda implica el punto de partida de lo que será un año que promete ser inolvidable a nivel deportes.
Es que, además de abrir el calendario del formato Copa Santa Fe 2026, la invencible ya está en cuenta regresiva camino a los Juegos Deportivos Suramericanos.
El formato ODESUR se desarrollará del 12 al 26 de septiembre de 2026 y tendrá como sedes a las ciudades de Santa Fe, Rosario y Rafaela: participarán más de 4.000 atletas de 15 países, en 60 disciplinas, y se estima una convocatoria de más de 2 millones de espectadores presenciales, además de otros 2 millones a través de transmisiones de TV y plataformas digitales.
Por lo tanto, la gran fiesta del río será mucho más especial que en otras ediciones y la gente ya la vive en las dos ciudades y en toda la región. Camino al domingo, este colorido sprint entre los paradores de la Costa Este del viernes a las 18 será una gran previa: en el corazón de la Laguna Setúbal y con el Puente Colgante como histórico testigo.
A menos de una semana de la realización de la 48ª edición de la Maratón Acuática Internacional Santa Fe-Coronda, comenzaron a arribar a la ciudad de Santa Fe los protagonistas del río.
En la tarde del martes llegó el primer competidor: el francés Julien Pichot, quien participará por primera vez en el evento deportivo más importante de la región. El nadador se alojó en el hotel UNL-ATE. En tanto, durante la noche arribó el español Daniel Jiménez Ponce, otro debutante en la competencia.
El francés Julien Pichot fue el primer nadador en llegar a Santa Fe. Foto: Prensa Santa Fe - Coronda.
Durante la madrugada del miércoles hizo su llegada la ganadora de la edición pasada en la rama femenina, la nadadora rionegrina Mayte Puca. También desembarcó en la ciudad de Santa Fe David Carrillo Rozo, será la segunda participación en la Santa Fe-Coronda para el colombiano.
Está previsto que durante el miércoles y el jueves arriben a la capital provincial los 14 restantes que formarán parte de la prueba. “La más linda del mundo”, contará con la participación de 18 nadadores de primer nivel internacional, quienes representarán a Argentina, Venezuela, Colombia, Brasil, Italia, Ecuador, Francia y España.