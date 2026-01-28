Viernes a las 18 con el Puente Colgante de testigo

El colorido de la Santa Fe-Coronda en Costa Este: ¡sprint entre los paradores!

Será, sin dudas, una de las acciones más esperada y que convocará a miles de santafesinos en la tradicional Costanera Este. Es un circuito de unos 1.000 metros donde la gente podrá vivir por anticipado la gran fiesta del domingo.