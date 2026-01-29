Sauce Viejo, tramo estratégico de la Maratón Santa Fe–Coronda 2026
Autoridades locales, dirigentes deportivos y organizadores recibieron a los nadadores de la 48ª edición de la Santa Fe–Coronda. El paso por la costa sauceña representa cerca del 30 % del recorrido y se consolida como uno de los tramos centrales de la competencia.
La comunidad sauceña se prepara para vivir una nueva edición histórica de la Santa Fe–Coronda.
Sauce Viejo volvió a ocupar un lugar central en la antesala de la Maratón Santa Fe–Coronda. En un encuentro con los nadadores y organizadores, autoridades locales destacaron el valor estratégico que tiene la localidad dentro del recorrido y su aporte histórico a una de las competencias más importantes de la natación en aguas abiertas a nivel mundial.
El intendente Mario Papaleo dio la bienvenida a los deportistas y remarcó la importancia territorial del paso por la ciudad. “Las costas sauceñas cubren cerca del 30% del total del recorrido, por eso el paso por Sauce Viejo es muy importante para la competencia”, afirmó.
Papaleo subrayó además el valor simbólico del evento para la comunidad. “Es un orgullo recibir a nadadores de distintos países y ser parte de esta historia. Ojalá el domingo acompañen el río y el clima, para que puedan hacer la mejor performance”, expresó ante los participantes.
Un tramo estratégico del recorrido
El director de Deportes de Sauce Viejo, Pedro Bisconti, remarcó el esfuerzo que implica la preparación de los competidores y el valor deportivo que tiene la prueba. “Es un honor que la Santa Fe–Coronda pase por nuestras aguas por el nivel de natación que trae”, señaló.
Bisconti agradeció especialmente el trabajo de la presidenta de la Federación Santafesina de Natación, Yanina Primón, y destacó la tarea de Anita Scotta, quien será árbitra de la competencia. “Hay un trabajo enorme detrás de cada edición, y eso se sostiene con personas que no bajan los brazos y trabajan todos los días por la natación”, expresó.
También explicó que se trabaja con distintos esquemas operativos para garantizar las condiciones reglamentarias del recorrido, incluyendo planes alternativos vinculados a la profundidad del río y la cercanía del público. El objetivo es asegurar el cumplimiento de las normas internacionales y, al mismo tiempo, fortalecer el vínculo entre los nadadores y la comunidad.
Papaleo, Primón y Fleitas encabezaron el encuentro previo a la 48ª edición de la maratón.
Una edición con valor histórico y simbólico
La presidenta de la Federación Santafesina de Natación, Yanina Primón, destacó el valor humano y social de la competencia. “Nuestra función es velar por la seguridad de los nadadores desde la largada hasta la llegada a Coronda, desde el primero hasta el último”, sostuvo.
Primón remarcó que la Santa Fe–Coronda tiene una característica única. “Es distinta por la gente, por la cercanía del público, por el acompañamiento constante desde la costa. Eso la convierte en la más linda del mundo”, afirmó.
También proyectó el futuro de la competencia, al recordar que en dos años se cumplirán las 50 ediciones de la maratón. “Ojalá podamos festejar medio siglo de esta carrera que es patrimonio deportivo y cultural de la provincia”, señaló.
Fernando Fleitas, ex nadador y director deportivo de la maratón, definió a Sauce Viejo como un punto clave del recorrido. “Es un lugar muy importante, con alternativas históricas como la famosa cortada, tan cara a los sentimientos de la Santa Fe–Coronda y de los sauceños”, expresó.
Fleitas destacó el trabajo conjunto entre federaciones, municipios y equipos organizativos. “No ha sido fácil, pero no fue imposible. Todo este esfuerzo se va a coronar el domingo cuando los verdaderos protagonistas, que son los nadadores, estén en el agua”, sostuvo.
Nadadores internacionales fueron recibidos por autoridades locales en la costa de Sauce Viejo.
El organizador subrayó además el rol del público. “La Santa Fe–Coronda se vive como una fiesta desde el agua y desde la costa. El aliento permanente hace que ningún nadador se sienta solo”, afirmó.
La edición 48 de la maratón se encamina así a convertirse en una nueva postal histórica del deporte santafesino, con Sauce Viejo como uno de los escenarios centrales de una competencia que trasciende lo deportivo y se consolida como un acontecimiento social, cultural y turístico de alcance internacional.