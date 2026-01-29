La más linda del mundo

Sauce Viejo, tramo estratégico de la Maratón Santa Fe–Coronda 2026

Autoridades locales, dirigentes deportivos y organizadores recibieron a los nadadores de la 48ª edición de la Santa Fe–Coronda. El paso por la costa sauceña representa cerca del 30 % del recorrido y se consolida como uno de los tramos centrales de la competencia.