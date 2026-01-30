Pullaro le dio la bienvenida a nadadores de ocho países que participarán en la Santa Fe–Coronda

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, recibió en el Salón Blanco de Casa de Gobierno a los 18 nadadores y nadadoras que competirán el próximo domingo en la 48ª edición de la Maratón Acuática Internacional Santa Fe–Coronda, una de las pruebas de aguas abiertas más emblemáticas del mundo.
La competencia contará en esta edición con representantes de ocho países: Argentina, Brasil, Venezuela, Colombia, Ecuador, España, Francia e Italia, lo que reafirmará su carácter internacional y su prestigio dentro del calendario deportivo global. A 65 años de su primera edición, la maratón volverá a posicionar a Santa Fe como sede de grandes eventos deportivos.
Durante el encuentro, el gobernador destacó el valor simbólico y deportivo de la maratón, y dio la bienvenida a los competidores. “Les abrimos los brazos a quienes son de la provincia invencible de Santa Fe, a quienes son de la República Argentina, pero principalmente a quienes vienen de diferentes lugares del mundo”, expresó Pullaro.
Pullaro recibió a quienes competirán en la Santa Fe–Coronda. Crédito: Guillermo Di Salvatore.
En ese marco, el mandatario provincial remarcó la importancia de la recuperación de la prueba: “La maratón acuática se recuperó el año pasado con un esfuerzo muy grande que hace el gobierno de la provincia de Santa Fe, pero también con un esfuerzo muy grande que hace mucha gente que trabaja durante todo el año para que esto se pueda llevar adelante”.
Pullaro subrayó además el vínculo emocional que la competencia mantiene con la comunidad: “Esta maratón para el santafesino realmente está grabada en la memoria colectiva y representa mucho para todos nosotros. Decimos que es 'la más linda del mundo' por la gente y cómo participa desde la capital hasta Coronda”.
Valorsocialycolectivo
El gobernador también puso el foco en los valores que transmite la disciplina deportiva. “Para nosotros el deporte es fundamental y lo que ustedes van a hacer tiene que ver con la superación personal, pero también con la superación colectiva”, señaló, y agregó: “La cultura del esfuerzo, del trabajo en equipo y del compromiso son los valores que queremos que la sociedad santafesina incorpore”.
Competidores internacionales se preparan para desafiar el río Coronda. Crédito: Guillermo Di Salvatore.
En ese sentido, sostuvo que la Maratón Santa Fe–Coronda será uno de los eventos deportivos más relevantes del año: “Este no es un evento más. El deporte nos va a distinguir como provincia y lo que vamos a hacer es convertirnos en la capital del deporte a nivel nacional”.
Acompañamientodel gobierno provincial
Por su parte, la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tejeda, destacó el acompañamiento popular que ya se vivirá en la previa de la competencia. “Pudimos compartir el sprint en Coronda y ya se vio el calor y la alegría de los vecinos y vecinas que acompañaron, nos sorprendió la cantidad de personas”, afirmó.
Tejeda remarcó además el valor histórico de la maratón para la ciudad: “Como corondina, esto es muy importante porque en unos años ustedes sabían que habíamos perdido la maratón y no podíamos permitirlo. El año pasado tomó la decisión el gobernador Maximiliano Pullaro y este año ya se la ve con mucha más alegría y más ímpetu”.
La maratón reafirma a Santa Fe como sede de eventos deportivos. Crédito: Guillermo Di Salvatore.
Cambios en el recorrido
El director deportivo de la competencia, Fernando Fleitas, explicó que este año no se podrá utilizar el paso tradicional por Sauce Viejo debido al nivel del río. “Hay un reglamento muy importante que dice que debe haber 1,40 metros como mínimo de profundidad. Se hizo todo el esfuerzo, pero nos ganó la naturaleza”, indicó.
Fleitas detalló que, como alternativa, se implementará un sistema de boyado sobre la playa: “Se va a hacer como el año pasado, un sistema de boyado de unos 600 metros, donde el nadador va a nadar a cinco o seis metros de la costa para que la gente también pueda disfrutarlo”.
En cuanto a la distancia, precisó: “Son 59 kilómetros y 500 metros, porque retomamos la laguna Setúbal y entramos por el río Salado”. Respecto al tiempo estimado, anticipó: “Va a depender del viento y del ritmo del pelotón, pero creo que puede estar entre 7 horas 45 y 8 horas 15”, cerró.
La 48ª Maratón Acuática Internacional Santa Fe–Coronda volverá a unir deporte, tradición y comunidad en una jornada que promete quedar nuevamente grabada en la memoria colectiva de la provincia.