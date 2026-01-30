Los protagonistas de la Santa Fe - Coronda palpitaron la edición 48 de "la más linda del mundo"
Siendo protagonistas del acto de presentación oficial que se realizó este viernes por la mañana en Casa de Gobierno, tanto los organizadores como los nadadores comenzaron a disfrutar de la maratón “más linda del mundo”. Quedó definido el recorrido y se especula con una carrera larga por la altura del río y el factor climático.
El gobernador y la ministra Tejeda junto a los 18 protagonistas. Foto: Guillermo Di Salvatore.
Siendo recibido por las autoridades provinciales encabezadas por el gobernador Maximiliano Pullaro, el grupo de 18 nadadores que será protagonista de la 48° edición de la Maratón Acuática Internacional Santa Fe - Coronda dio inicio a una nueva jornada de actividades en la previa de la carrera que se larga a las 9 de la mañana del domingo 1° de febrero.
La presentación oficial en Casa de Gobierno fue una instancia de reconocimiento a los deportistas oriundos de 8 países en ramas masculina y femenina que formarán parte de una de las pruebas de aguas abiertas más importante y emblemática del mundo.
A su vez, sirvió de puesta en valor de una competencia histórica que, a 65 años de su primera edición, continúa posicionando a Santa Fe como sede de grandes eventos deportivos y como referencia del deporte de aguas abiertas a nivel internacional.
El gobernador Pullaro le dio la bienvenida a los 18 nadadores. Foto: Guillermo Di Salvatore.
Finalizado el evento, uno de los que tomó la palabra fue el ex ganador de la Maratón y hoy responsable de la organización de la misma, Fernando Fleitas, quien comenzó brindando detalles del recorrido final que tendrá la edición 48: “Lamentablemente no se va a poder pasar por Sauce Viejo. Se hizo todo el esfuerzo, la gente de la intendencia, los vecinos, la AMARC misma y el ejército argentino que trabajaron todos muchísimo. Nos ganó la naturaleza, el río está bajando muchísimo y va a seguir bajando acá el domingo”, agregó.
Consultado respecto de la alternativa que encontraron desde la organización para no perder la cercanía con el público de Sauce Viejo, Fleitas indicó: “Si bien eso no va a incidir en el tiempo de la Maratón, nos complicó la posibilidad de tener otra vez el paso por la cortada que es algo tan tradicional y tan lindo tanto para el nadador como para la gente que tenía al protagonista lado".
"Al igual que el año pasado se va a montar un sistema de boyado en toda la playa, más o menos de unos 600 metros, donde el nadador va a estar bien cerquita a unos 5 o 6 metros para que los sauceños tengan la posibilidad de verlo y disfrutarlo”, agregó.
Volviendo a las cuestiones técnicas de la carrera del domingo, el responsable de la organización de la Santa Fe - Coronda explicó: “En total son 59 kilómetros y medio. Todos hablan de los 57 kilómetros pero en realidad son 59 porque no olvidemos que hacemos dos kilómetros más retomando la laguna Setúbal. A eso se le suman 500 metros más con respecto al vado".
"El tiempo es muy estimativo porque va a depender de varios factores. Uno de ellos es el viento, que se anuncia del sur. También va a depender del ritmo que imprimen los nadadores con el pelotón al principio y de cómo esté tirando el Salado en contra. Creo que puede estar entre 7 horas 45 minutos y 8 horas 15. Yo me inclino más hacia las 8 horas 15, pero todo depende de eso”, dijo Fleitas.
Siguiendo por esta línea, pero desde su rol de nadador local y con experiencia en la prueba, Martín Carrizo manifestó que “el río está bajando y eso va a influir. Yo creo que vamos a estar cerca de las 8 horas. Depende del ritmo que los nadadores llevemos al principio y al final de la prueba. En cuanto a la temperatura sabemos que va a ser calor y para todos va a ser bastante duro”.
Como uno de los anfitriones que tiene la competencia, el nadador que se subió al podio en la edición 2025 comentó: “En lo personal es una alegría enorme que se mantenga viva la Santa Fe - Coronda porque el deportista santafesino puede ponerse de nuevo de pie en una carrera internacional en su propia casa. Además los nadadores de afuera pueden venir a nuestra ciudad a conocer la maratón”.
En referencia al plan de carrera que viene preparando junto a su equipo de trabajo, Martín Carrizo destacó: “Para cada nadador va a ser muy particular la estrategia que va a llevar adelante. Yo creo que la cuestión es tratar de nadar a conciencia porque va a ser una prueba larga de más de 59 kilómetros. Vamos a tener que estar atentos al esfuerzo propio”.
Una de las caras nuevas que tendrá esta edición número 48 de la Maratón Santa Fe - Coronda es la del nadador español Daniel Jiménez Ponce, quien llegó a nuestra ciudad con el desafío de completar la carrera y terminar lo más arriba posible en el clasificador.
Consultado sobre sus sensaciones a 48 horas del inicio de la competencia, Jiménez reconoció: “Vengo del invierno, hace mucho frío en España y tenemos poco margen para poder adaptarnos a estas temperaturas así que sabemos que sufriremos un poco de más pero estamos preparados. Se que la gente nos va a dar un gran apoyo y un gran aliento y nos hace mucha falta".
"En la medida de lo posible, si pueden venir todos a apoyarnos a todos los nadadores se lo agradecemos muchísimo. Me han dicho que es un evento que la gente lo pide muchísimo, que hay público durante todo el recorrido. Eso es algo muy difícil de ver y como nadador, como persona que está ahí sufriendo, se agradece muchísimo”, reveló.
Pullaro y el italiano Occhipinti, ganador de la edición 2025. Foto: Guillermo Di Salvatore.
En cuanto a cómo fue su preparación desde el plano físico y psicológico para una competencia que desconoce, el representante español manifestó: “Mentalmente primero aceptando que nos vamos a encontrar con esa dureza en la prueba y luego a nivel de entrenamiento intentando nadar en pileta con temperaturas altas, trabajos en sauna todo lo que se pueda para intentar replicar las condiciones que nos vamos a encontrar en el río de forma artificial en la piscina".
"Yo creo que nuestro principal rival es el río, la distancia, la temperatura y luego los compañeros que nos vamos a enfrentar en la prueba. Ahí nos tendremos que medir y utilizar muy bien la estrategia. Es verdad que los que tienen más experiencia tienen un punto a favor para ellos, pero nosotros intentaremos jugar nuestras cartas”, dijo el nadador.
En el final, y respecto del contacto con los nadadores locales en la previa de la maratón más linda del mundo, Jiménez Ponce destacó que “los santafesinos están súper orgullosos de esta prueba y entonces ya me habían dicho reiteradas veces que vinieran a disfrutarla, que era una prueba dura pero que valía muchísimo la pena. Estoy muy feliz y tengo muchas ganas de tirarnos al agua”.