A 2 días de la carrera

Los protagonistas de la Santa Fe - Coronda palpitaron la edición 48 de "la más linda del mundo"

Siendo protagonistas del acto de presentación oficial que se realizó este viernes por la mañana en Casa de Gobierno, tanto los organizadores como los nadadores comenzaron a disfrutar de la maratón “más linda del mundo”. Quedó definido el recorrido y se especula con una carrera larga por la altura del río y el factor climático.