Suicidio intracarcelario

La defensa advirtió la situación del policía Muga que se quitó la vida en la cárcel de Coronda

El Ministerio Público de la Defensa detalló las múltiples intervenciones realizadas para alertar sobre el deterioro de la salud mental del policía César Muga, acusado de femicidio, quien finalmente murió en la Unidad Penitenciaria Nº1. Informes especializados habían recomendado su internación y advertido un riesgo suicida cierto e inminente.