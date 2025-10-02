Ordenaron que el policía atrincherado y acusado de femicidio pase por una Junta de Salud Mental
El fallecimiento de su expareja agravó la situación legal de César Omar Muga. Este jueves se realizó una audiencia de ampliación imputativa, en la cual la fiscal Vivian Galeano le atribuyó el delito de femicidio.
Personal de emergencias asistió a la mujer la mañana del ataque. Foto: Flavio Raina
El Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Santa Fe amplió este jueves la atribución imputativa para el policía César Omar Muga, quien dos meses atrás mantuvo en vilo a sus vecinos del barrio Nueva Esperanza, cuando tras balear a su exesposa, se atrincheró en la vivienda familiar, hasta que finalmente fue doblegado y detenido por fuerzas especiales.
Desde una sala de videoconferencias de la cárcel de Coronda, el acusado participó este jueves de la audiencia sin formular declaraciones acerca del posterior fallecimiento de quien fuera su pareja, Estela Olga Guadalupe González.
El atrincherado mantuvo en vilo a todo el barrio la mañana del 1 de agosto de 2025. Foto: Flavio Raina
La mujer de 54 años recibió tres balazos de parte de Muga, quien con su arma reglamentaria marca Bersa calibre 9mm, la hirió en el antebrazo izquierdo y la pierna derecha; y volvió a gatillar cuando se arrastraba en busca de auxilio, esta vez, en la zona dorso lumbar, ocasionando daños irreparables en órganos vitales.
Dos meses atrás
El hecho se produjo en uno de los dormitorios de la casa de Pasaje S/N 8716, a metros de calle Europa, en la zona norte de la capital provincial. Los disparos se oyeron minutos antes de las 7 de la mañana del viernes 1 de agosto y tras ello se activó un protocolo de emergencia, consistente en salvaguardar a las hijas y una nieta menor de edad del uniformado, que se rehusaba a entregar el arma.
Para doblegarlo, efectivos del Grupo de Operaciones Especiales (GOE) de la policía de Santa Fe -a los que también atacó con una ráfaga de disparos- lo hirieron con un “tiro táctico” en una de sus piernas, obligándolo a entregarse.
En los días siguientes Muga fue imputado en tribunales por los delitos de atentado y resistencia a la autoridad en perjuicio de sus pares y por el intento de homicidio de quien fuera su ex pareja y quedó en prisión preventiva.
Ampliación imputativa
La señora González había quedado internada, en estado delicado, hasta que el 19 de septiembre a las 9.40 de la mañana, se produjo su fallecimiento.
La fiscal que interviene en el caso, la Dra. Vivian Galeano, ordenó la realización de autopsia, para establecer las causas de su deceso y una vez disponible el informe final, solicitó una audiencia de ampliación de imputativa, la cual se celebró este jueves 2 de octubre.
El juez Szeifert ordenó la realización de una Junta de Salud Mental. Foto: Archivo
La fiscalía amplió la figura legal a la de “femicidio, calificado por haber mantenido una relación de pareja con la víctima”; y reiteró los cargos por “atentado y resistencia a la autoridad, calificado por ser a mano armada y por su carácter de empleado policial”.
Pedido de la defensa
Una vez finalizada la exposición fiscal, el juez Sebastián Szeifert hizo lugar a dos planteos formulados por la defensora pública, la Dra. Leticia Feraudo. “Voy a reiterar lo que ya se ha solicitado y es que intervenga la Junta de Salud Mental de la provincia”, expresó.
Asimismo, requirió que se le indique “seguimiento psicológico o psiquiátrico” desde dentro del Servicio Penitenciario, atento al estado en el que se encuentra el detenido.
En tal sentido y habiendo pasado 21 días desde que se dispusiera la realización de una junta médica, el juez Szeifert ordenó “bajo apercibimiento de ley” a la Junta de Salud Mental para que “realice el análisis oportunamente requerido”.
Cabe recordar que Muga habría tenido un intento de suicidio con posterioridad a su detención, en ocasión que se encontraba realizando curaciones en el hospital José María Cullen. También la defensa planteó que su pupilo habría sufrido un “brote psicótico” el día del hecho.
La pena máxima
Una vez concluida la audiencia, la fiscal Galeano habló con los medios presentes en el subsuelo de tribunales: “Finalizamos la audiencia de ampliación de imputativa en donde se le atribuye formalmente el delito de femicidio, agravado no solo por el vínculo, sino por ser cometido por un hombre hacia una mujer en un contexto de violencia de género acarreando lógicamente la prisión perpetua”.
La representante del MPA consideró que “es un paso formal” por el cual Muga deberá enfrentar la pena máxima. Asimismo, señaló que “la autopsia, que es la evidencia nueva en la que nos fundamos en esta ampliación, determina que el fallecimiento de la señora Estela González, es producto de las lesiones provocadas por los proyectiles que se produjeron el 1 de agosto”.
A propósito del nuevo pedido para que intervenga una Junta de Salud Mental, la fiscal aclaró que “no nos negamos a que sea atendido y sea evaluado”, no obstante dijo que “nosotros tenemos nuestras evaluaciones hechas y entendemos que no había situaciones de alucinación y que estaba en juicio como para poder efectuar esos actos, por eso continuamos con la determinación de ampliar la imputativa”.
Por último, la fiscal se refirió a la situación de las hijas de la pareja cuya madre está muerta y su padre se encuentra privado de la libertad, y la definió como “una situación muy compleja”. “Están tratando de fortalecerse anímicamente desde el núcleo familiar” pero “lógicamente están devastadas”.
