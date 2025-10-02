Tribunales de Santa Fe

Ordenaron que el policía atrincherado y acusado de femicidio pase por una Junta de Salud Mental

El fallecimiento de su expareja agravó la situación legal de César Omar Muga. Este jueves se realizó una audiencia de ampliación imputativa, en la cual la fiscal Vivian Galeano le atribuyó el delito de femicidio.