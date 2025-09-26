El policía atrincherado que mató a su exesposa desistió de la apelación y aguarda que lo acusen por femicidio
El propio imputado desistió del recurso tras conocer el desenlace fatal, producido la semana pasada. Estela González había recibido tres impactos de bala el 1 de agosto y falleció tras 50 días de agonía.
Se vivieron momentos de tensión la mañana del 1 de agosto en la vivienda del atrincherado. Foto: Flavio Raina
La audiencia de revisión de la prisión preventiva para el policía César Omar Muga prevista para este viernes fue finalmente suspendida, luego de que el propio acusado desistiera del recurso al enterarse del fallecimiento de Estela González, su exesposa.
La mujer de 54 años fue baleada por él, la mañana del viernes 1º de agosto, en medio de un grave conflicto familiar que finalizó con la irrupción de grupos tácticos de la Policía Provincial, luego de que el agresor permaneciera varias horas atrincherado con su arma reglamentaria.
La mujer herida fue trasladada al hospital Iturraspe, donde falleció el 19 de septiembre. Foto: Archivo
González estuvo internada 50 días en el hospital Iturraspe, hasta su deceso informado el viernes 19 de septiembre en horas de la mañana.
Camino a la perpetua
Por el caso se inició una causa judicial contra el hombre que prestaba servicios en la comisaría de Recreo y que venía de un largo período en disponibilidad, con retiro del arma hasta 2023.
Tras su detención, fue imputado por el fiscal Roberto Olcese por los delitos de “tentativa de femicidio, agravado por el vínculo” y “atentado y resistencia a la autoridad, clasificado por tratarse de un funcionario público y por el uso de un arma de fuego”.
El fallecimiento de la mujer con la que estuvo en pareja y tiene hijas en común, agravó sustancialmente la situación, por lo que se aguarda la programación de una nueva audiencia imputativa, para que la fiscal Vivian Galeano -quien reemplazó a su par Olcese-, le atribuya el delito de “femicidio”, cuya única sanción posible es la de prisión perpetua.
Audiencia suspendida
Entretanto, estaba previsto para este viernes a las 10 de la mañana, la celebración de una audiencia de apelación de la prisión preventiva, dictada el pasado 11 de agosto por el juez de la IPP, Sebastián Szeifert.
La defensora pública, Leticia Feraudo, había instado el recurso bajo la premisa de que Muga habría tenido “un brote psicótico” y que en lugar de la cárcel debía estar internado por dicha afección, por lo cual propuso medidas alternativas.
Efectivos del GOE y peritos, trabajaron en el barrio Nueva Esperanza. Foto: Flavio Raina
Bajo ese argumento, el juez Szeifert ordenó la realización de una Junta Médica que analice el cuadro mientras Muga permanece alojado a disposición del Servicio Penitenciario.
Entretanto, la Oficina de Gestión Judicial de segunda instancia había fijado audiencia y designado al camarista Fabio Mudry para la apelación de este viernes. También fueron citados la defensa y el fiscal de Cámara, Carlos Arietti, quienes este jueves se anoticiaron del desistimiento de Muga.
Atrincherado en su casa
La tragedia se desató poco antes de las 7 de la mañana del viernes 1º de agosto, en la casa familiar de Pasaje Sin Nombre al 8700, en inmediaciones de calle Europa y calle Juan Aguirre, del barrio Nueva Esperanza.
Muga, que compartía la vivienda con su exesposa y sus dos hijas, ingresó al cuarto de la mujer y con su pistola calibre 9mm comenzó a disparar. La hirió en el antebrazo izquierdo y en la pierna derecha y un tercer impacto, en la región dorso lumbar, provocando múltiples lesiones internas, cuando la víctima intentó escapar de la escena.
Luego, Muga permaneció tres horas atrincherado, hasta la irrupción del Grupo de Operaciones Especiales (GOE), que logró neutralizarlo con un “tiro táctico” en una de sus piernas.
