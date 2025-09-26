Audiencia suspendida

El policía atrincherado que mató a su exesposa desistió de la apelación y aguarda que lo acusen por femicidio

El propio imputado desistió del recurso tras conocer el desenlace fatal, producido la semana pasada. Estela González había recibido tres impactos de bala el 1 de agosto y falleció tras 50 días de agonía.