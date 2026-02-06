Candioti Norte: rescataron a un obrero que cayó en una fosa de un edificio en construcción
El trabajador sufrió politraumatismos y debió ser inmovilizado y trasladado al hospital Cullen. El operativo se realizó este viernes por la mañana en la zona de Güemes al 3800, con la intervención de bomberos, personal del SIES y efectivos policiales.
Los bomberos realizaron maniobras de rescate manual y lograron rescatarlo. Foto: Prensa ABZ
Un operario de la construcción fue rescatado este viernes por la mañana luego de caer al interior de una fosa de montacargas en un edificio en obra ubicado en calle Güemes al 3800, en la ciudad de Santa Fe. El hombre sufrió diversos traumatismos y quedó imposibilitado de salir por sus propios medios, lo que motivó un rápido operativo de emergencia.
El accidente ocurrió este viernes por la mañana en Güemes al 3800. Foto: Prensa ABZ
El hecho ocurrió alrededor de las 9.23, cuando personal de la Dirección General de Bomberos fue comisionado al lugar tras recibir un aviso por un accidente laboral. Al arribar, los rescatistas constataron que un trabajador identificado con las iniciales O. A. había caído en el interior de la fosa de un montacargas, en circunstancias que aún no fueron precisadas.
Primeros auxilios
En el sitio ya se encontraba trabajando personal del SIES 107, que procedió a asistir al obrero y a inmovilizarlo mediante la colocación de un collar cervical y un chaleco de extricación, debido a los politraumatismos que presentaba como consecuencia de la caída.
El herido fue trasladado al hospital Cullen donde quedó en observación. Foto: Archivo
Ante la imposibilidad de que el trabajador pudiera salir por sus propios medios, los bomberos realizaron maniobras de rescate manual, logrando su ascenso controlado desde la fosa. Posteriormente, fue colocado sobre una tabla espinal para garantizar su correcta inmovilización y traslado seguro.
Una vez finalizadas las tareas de rescate, el hombre fue trasladado en una ambulancia del SIES, móvil 01, hacia el Hospital José María Cullen, donde quedó internado para una evaluación más exhaustiva de las lesiones sufridas.
El operativo concluyó cerca de las 10 de la mañana, sin que se registraran nuevos incidentes. Las actuaciones quedaron a cargo de las autoridades competentes, mientras se aguarda la evolución del estado de salud del trabajador accidentado.