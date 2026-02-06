Accidente laboral

Candioti Norte: rescataron a un obrero que cayó en una fosa de un edificio en construcción

El trabajador sufrió politraumatismos y debió ser inmovilizado y trasladado al hospital Cullen. El operativo se realizó este viernes por la mañana en la zona de Güemes al 3800, con la intervención de bomberos, personal del SIES y efectivos policiales.