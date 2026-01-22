Rafaela: un joven pintor cayó de una gran altura y sufrió múltiples lesiones en sus piernas

Un joven de 18 años permanece bajo observación médica luego de haber caído desde una gran altura este jueves por la mañana mientras realizaba tareas de pintura en un edificio ubicado sobre bulevar Hipólito Yrigoyen al 1300, en la ciudad de Rafaela.
Según informó la Dirección General de Bomberos Zapadores de Rafaela, el hecho ocurrió minutos antes de las 9. Al arribar al lugar, la dotación se entrevistó con el encargado de la empresa que ejecutaba los trabajos, quien indicó que uno de los operarios había caído sobre el techo de una vivienda lindante.
Ante esta situación, el personal desplegó una escalera extensible para acceder al techo, donde constataron que se trataba de un hombre joven, mayor de edad, que presentaba una fractura expuesta con abundante sangrado en el miembro inferior derecho.
De manera inmediata, los bomberos realizaron un torniquete para controlar la hemorragia y procedieron a la estabilización e inmovilización sobre una tabla espinal, mientras personal del SIES 107 efectuaba las primeras atenciones médicas.
Debido a la pendiente del lugar, el descenso se realizó mediante una camilla tipo canasto, asegurada con un sistema de cuerdas, hasta completar la maniobra de rescate. Posteriormente, la víctima fue trasladada en código rojo al Hospital Dr. Jaime Ferré.
En el operativo intervinieron Bomberos Zapadores, personal del Comando Radioeléctrico, efectivos de la Unidad Regional V, el SIES 107 y agentes de Protección Vial y Comunitaria. El tránsito permaneció interrumpido por algunos minutos y luego fue normalizado.
Con el correr de las horas, se pudo confirmar oficialmente que el joven sufrió una fractura múltiple de pierna y debió ser intervenido quirúrgicamente de urgencia debido a una complicación arterial derivada del impacto.
El equipo médico logró realizar una tracción esquelética con resultados favorables, controlar la arteria comprometida y estabilizar completamente al paciente. A nivel craneal, no se detectaron lesiones de gravedad, aunque sí una fuerte contusión producto del golpe.
Finalmente, tras la intervención, el joven fue derivado al Sanatorio Nosti, donde permanece internado bajo observación, con evolución favorable.