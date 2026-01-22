#HOY:

Rafaela: un joven pintor cayó de una gran altura y sufrió múltiples lesiones en sus piernas

Tiene 18 años, sufrió fractura múltiple de pierna y fue intervenido de urgencia tras el accidente laboral ocurrido en Rafaela.

Personal del SIES 107 brindó las primeras atenciones médicas en el lugar del accidente.Personal del SIES 107 brindó las primeras atenciones médicas en el lugar del accidente.
Un joven de 18 años permanece bajo observación médica luego de haber caído desde una gran altura este jueves por la mañana mientras realizaba tareas de pintura en un edificio ubicado sobre bulevar Hipólito Yrigoyen al 1300, en la ciudad de Rafaela.

Según informó la Dirección General de Bomberos Zapadores de Rafaela, el hecho ocurrió minutos antes de las 9. Al arribar al lugar, la dotación se entrevistó con el encargado de la empresa que ejecutaba los trabajos, quien indicó que uno de los operarios había caído sobre el techo de una vivienda lindante.

Ante esta situación, el personal desplegó una escalera extensible para acceder al techo, donde constataron que se trataba de un hombre joven, mayor de edad, que presentaba una fractura expuesta con abundante sangrado en el miembro inferior derecho.

De manera inmediata, los bomberos realizaron un torniquete para controlar la hemorragia y procedieron a la estabilización e inmovilización sobre una tabla espinal, mientras personal del SIES 107 efectuaba las primeras atenciones médicas.

El joven fue inmovilizado y descendido mediante una camilla tipo canasto asegurada con cuerdas.El joven fue inmovilizado y descendido mediante una camilla tipo canasto asegurada con cuerdas.

Debido a la pendiente del lugar, el descenso se realizó mediante una camilla tipo canasto, asegurada con un sistema de cuerdas, hasta completar la maniobra de rescate. Posteriormente, la víctima fue trasladada en código rojo al Hospital Dr. Jaime Ferré.

En el operativo intervinieron Bomberos Zapadores, personal del Comando Radioeléctrico, efectivos de la Unidad Regional V, el SIES 107 y agentes de Protección Vial y Comunitaria. El tránsito permaneció interrumpido por algunos minutos y luego fue normalizado.

La evolución del accidentado

Con el correr de las horas, se pudo confirmar oficialmente que el joven sufrió una fractura múltiple de pierna y debió ser intervenido quirúrgicamente de urgencia debido a una complicación arterial derivada del impacto.

El tránsito debió ser interrumpido durante algunos minutos mientras se completaba el operativo.El tránsito debió ser interrumpido durante algunos minutos mientras se completaba el operativo.

El equipo médico logró realizar una tracción esquelética con resultados favorables, controlar la arteria comprometida y estabilizar completamente al paciente. A nivel craneal, no se detectaron lesiones de gravedad, aunque sí una fuerte contusión producto del golpe.

Finalmente, tras la intervención, el joven fue derivado al Sanatorio Nosti, donde permanece internado bajo observación, con evolución favorable.

