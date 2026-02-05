Conmoción en Mendoza: un trabajador de 68 años murió aplastado tras caer con su tractor por un barranco

En un trágico accidente laboral, un trabajador rural de 68 años murió este jueves en Maipú, Mendoza, luego de caer con el tractor que conducía por un barranco y quedar aplastado por el vehículo.
Ocurrió en una finca de Maipú este jueves por la mañana. La víctima, de 68 años, intentó esquivar un desnivel, perdió el control del tractor y quedó atrapada debajo del vehículo.
El hecho sucedió cerca de las 11 en la Finca Bacaro, sobre calle Lamadrid. La víctima fue identificada como Pablo Flores Santos, quien realizaba tareas en el predio cuando se produjo el episodio.
Según reconstruyeron fuentes policiales y medios locales, Flores Santos se desplazaba en un tractor Fiat modelo 400 hacia el sector sur de la finca. En ese tramo intentó maniobrar para evitar un desnivel pronunciado.
En ese momento, el conductor habría intentado girar el rodado, pero perdió el control. Como consecuencia, el tractor cayó por el barranco y el trabajador sufrió un fuerte impacto contra el terreno.
Quienes se encontraban en el lugar acudieron para asistirlo y dieron aviso al 911. Minutos después arribaron efectivos policiales y personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC).
Al llegar, los médicos constataron que el hombre estaba en estado crítico y presentaba lesiones de extrema gravedad. Pese a las maniobras de asistencia, poco después confirmaron su fallecimiento.
De acuerdo al informe policial, la víctima quedó atrapada debajo del tractor, que la aplastó en la zona del pecho. La muerte se produjo en el lugar del hecho.
La Policía realizó las actuaciones correspondientes para determinar cómo ocurrió el accidente. Al tratarse de un episodio dentro de una propiedad privada, la intervención quedó bajo la órbita de Seguridad y no de la Policía Vial.
En el caso tomó intervención la Oficina Fiscal de turno, que quedó a cargo de las medidas judiciales para avanzar con la investigación y establecer con precisión las circunstancias del hecho.
También se ordenaron las diligencias de rigor y la recolección de información en la finca, mientras se avanzaba con las actuaciones administrativas y judiciales vinculadas al siniestro.