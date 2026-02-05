Accidente rural

Conmoción en Mendoza: un trabajador de 68 años murió aplastado tras caer con su tractor por un barranco

Ocurrió en una finca de Maipú este jueves por la mañana. La víctima, de 68 años, intentó esquivar un desnivel, perdió el control del tractor y quedó atrapada debajo del vehículo.