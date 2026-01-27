Otro accidente en dunas de Villa Gesell: una mujer gravemente herida

Una turista de Mendoza permanece internada luego de que la camioneta en la que viajaba junto con otras tres personas volcara en los médanos de Villa Gesell. Las autoridades locales ahora evalúan cobrar a los involucrados los costos del operativo de rescate.
El accidente se produjo en la noche del lunes, en la zona de dunas, cuando personal policial recibió la alerta sobre una Toyota SW4 blanca que realizaba travesías nocturnas y volcó en el lugar.
Rescate y atención de emergencia
Al acudir al sitio, los agentes constataron que en el vehículo viajaban dos mujeres y dos hombres, todos mayores. Debido a la complejidad del rescate, se desplegó un amplio operativo interinstitucional que involucró a la Policía, los Bomberos Voluntarios de Villa Gesell y personal del sistema de Salud, según informó el medio local El Fundador.
Los Bomberos trasladaron a los ocupantes hasta la calle 310, donde se determinó que una de las mujeres, de 52 años, había sufrido un traumatismo de tórax y fue llevada al hospital local. Los demás pasajeros no presentaron lesiones de consideración.
Se confirmó que los turistas mendocinos estaban alojados en el balneario Cariló, en el partido de Pinamar. Tras la magnitud del despliegue, las autoridades municipales estudian la posibilidad de cobrar a los afectados la totalidad de los gastos generados por el operativo de rescate.