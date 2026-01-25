Dramática escena

Un adolescente esta en estado crítico tras salvar a su hermano que cayó un canal en Mendoza

En medio de un fuerte temporal que azotó la provincia, un joven de 13 años se arrojó a una acequia crecida para rescatar a su hermano menor. Fue arrastrado por la corriente y permaneció sumergido varios minutos antes de ser rescatado y logrado reanimar. Actualmente permanece internado en estado crítico.