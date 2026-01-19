Murió un andinista francés en el Aconcagua: cayó inconsciente cerca de la cumbre

El andinismo sumó este lunes una nueva tragedia en el cerro Aconcagua. Guillaume Ferey, de nacionalidad francesa, murió durante el ascenso en un sector conocido como “La Cueva”, a unos 6.700 metros sobre el nivel del mar, muy cerca de la cumbre.
Guillaume Ferey murió en La Cueva, a 6.700 metros del Aconcagua, tras perder la conciencia. Hubo RCP en altura y el fiscal ordenó el operativo de extracción.
El andinismo sumó este lunes una nueva tragedia en el cerro Aconcagua. Guillaume Ferey, de nacionalidad francesa, murió durante el ascenso en un sector conocido como “La Cueva”, a unos 6.700 metros sobre el nivel del mar, muy cerca de la cumbre.
Según se informó, el guía que lo acompañaba advirtió que el montañista había perdido el conocimiento y dio aviso inmediato a las autoridades. La alerta activó un despliegue de emergencia en una de las zonas más exigentes del “Techo de América”.
Tras el llamado, intervino la Patrulla de Rescate junto al personal médico del Servicio de Cóndores. En el lugar realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar, pero pese al esfuerzo de los equipos, se constató el fallecimiento del escalador.
Las condiciones extremas propias de la alta montaña, sumadas a la altitud y el desgaste físico, suelen volver críticos este tipo de cuadros. El caso quedó bajo seguimiento de las autoridades que coordinan tareas de rescate y asistencia en el parque.
El fiscal de turno, Ricardo Iturbide, ordenó que el levantamiento del cuerpo se realice a partir de la medianoche. El objetivo es concretar el traslado hacia el sector conocido como Gran Acarreo, ubicado a 6.000 metros de altura.
De acuerdo a la planificación, el operativo de descenso y extracción estaba previsto para comenzar alrededor de las 8.30. Se trata de maniobras complejas, condicionadas por el clima, la visibilidad y la logística necesaria para trabajar en un terreno de alta dificultad.
El Aconcagua, emblema del montañismo mundial, concentra cada temporada una enorme afluencia de expediciones. Y, con ella, vuelve a recordar que en sus últimos metros cualquier descuido, fatiga o complicación médica puede tener un desenlace irreversible.