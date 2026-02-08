En el Predio Nery Pumpido

La Liga Santafesina convoca a nuevos árbitros y abre el camino a una salida laboral profesional

El Colegio de Árbitros de la Liga Santafesina de Fútbol lanzó la convocatoria para aspirantes a dirigir en los torneos oficiales. La inscripción está destinada a mayores de 16 años, de ambos sexos, y la jornada informativa se realizará el 23 de febrero en el predio Nery Alberto Pumpido. Buscan formar nuevos profesionales en un contexto de crecimiento sostenido de la actividad.