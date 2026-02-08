La Liga Santafesina convoca a nuevos árbitros y abre el camino a una salida laboral profesional

Con el objetivo de continuar fortaleciendo la estructura arbitral y acompañar el crecimiento deportivo de sus competencias, la Liga Santafesina de Fútbol, a través de su Colegio de Árbitros, anunció la apertura de la convocatoria destinada a aspirantes a árbitros para desempeñarse en los torneos oficiales de la institución.
La iniciativa apunta a sumar nuevos perfiles, tanto masculinos como femeninos, que deseen iniciar un camino dentro del arbitraje y proyectarse hacia una carrera profesional.
La jornada informativa y de convocatoria se llevará a cabo el próximo 23 de febrero en el predio Nery Alberto Pumpido, donde los interesados podrán conocer detalles sobre la formación, los requisitos y el funcionamiento del sistema arbitral dentro de la Casa Madre del fútbol santafesino.
La actividad estará encabezada por los profesionales Manuel Sánchez y Guillermo Masiello, referentes dentro del ámbito arbitral local y responsables de la formación de nuevos talentos.
La propuesta no solo está pensada como un espacio de aprendizaje, sino también como una oportunidad concreta de inserción laboral.
Desde la organización remarcaron que el arbitraje representa una salida profesional real, dentro de un ambiente seguro, con formación constante y con prácticas rentadas, algo que permite a quienes comienzan dar sus primeros pasos en el mundo del deporte con respaldo institucional.
Formación y oportunidad laboral
Uno de los ejes centrales de esta convocatoria es la posibilidad de brindar herramientas formativas integrales. La Liga Santafesina sostiene desde hace años un modelo de capacitación permanente que incluye aspectos técnicos, reglamentarios, físicos y también humanos, entendiendo que el rol del árbitro excede la mera aplicación del reglamento dentro del campo de juego.
El arbitraje moderno exige preparación constante, toma de decisiones en contextos de presión y un conocimiento profundo del juego. Por eso, el Colegio de Árbitros busca captar jóvenes y adultos con vocación deportiva, responsabilidad y compromiso, valores que consideran fundamentales para el desarrollo de la función.
La convocatoria está abierta a personas mayores de 16 años, sin distinción de género, en línea con el proceso de crecimiento del fútbol femenino y la inclusión dentro de las estructuras arbitrales. En este sentido, desde la Liga remarcan que la formación está orientada a generar igualdad de oportunidades y a consolidar un espacio profesional accesible para todos.
Además, el crecimiento sostenido de las competencias oficiales genera una demanda constante de árbitros capacitados. Cada temporada suma torneos, categorías y partidos, lo que obliga a ampliar el plantel arbitral para sostener los estándares de calidad que la institución pretende mantener.
Una estructura que acompaña el crecimiento de la Liga
Manuel Sánchez, uno de los referentes del Colegio de Árbitros, explicó el sentido de esta convocatoria y el momento que atraviesa la estructura arbitral. “Hacemos esta convocatoria porque queremos seguir formando árbitros de primer nivel. Para los jóvenes varones y mujeres es una salida laboral, además estamos formando gente de bien”, señaló en diálogo con Pasión Liga.
En esa línea, destacó la importancia de la experiencia acumulada dentro del sistema arbitral santafesino. “Los que ya están desde años anteriores pueden contar las vivencias que otorga la Liga Santafesina a través del referato. Hoy estamos a la altura de la Casa Madre que no para de crecer”, remarcó.
Sánchez también hizo referencia al aumento en la demanda de árbitros producto del crecimiento del fútbol regional. “La demanda de árbitros es cada vez más importante y por eso nuestra convocatoria es a todos los interesados”, expresó, en lo que representa una invitación abierta a quienes quieran iniciarse en esta actividad.
Desde la organización también subrayan el rol social del arbitraje, no solo como una salida laboral sino como un espacio de formación personal. La disciplina, el respeto por las normas, el trabajo en equipo y la responsabilidad son valores que se transmiten durante el proceso formativo.
Quienes deseen obtener más información sobre la convocatoria pueden comunicarse directamente con los responsables del área. Para consultas, los interesados pueden contactarse con Manuel Sánchez al 3424077168 o con Guillermo Masiello al 3425020943, donde recibirán detalles sobre inscripción, requisitos y proceso de capacitación.
De esta manera, la Liga Santafesina reafirma su compromiso con el desarrollo integral del fútbol regional, apostando a la formación de nuevos árbitros que acompañen el crecimiento de la competencia y garanticen el nivel profesional que caracteriza a sus torneos oficiales.
La convocatoria representa una nueva puerta de ingreso al mundo del deporte para quienes buscan un camino profesional dentro del fútbol.