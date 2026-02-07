Fútbol Femenino

Colón de SF y Coliseo ponen primera en la Copa Federación Femenina 2026

Los elencos que representan a la Liga Santafesina de Fútbol debutarán este domingo en la competencia provincial. Con rivales confirmados, sedes definidas y ternas arbitrales designadas, comenzará la ilusión para ambos equipos en una nueva edición del certamen organizado por la Federación Santafesina.