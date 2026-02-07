Colón de SF y Coliseo ponen primera en la Copa Federación Femenina 2026

La temporada 2026 comenzará oficialmente para el fútbol femenino de la Liga Santafesina con el estreno de sus representantes en la Copa Federación Femenina, uno de los torneos más importantes del calendario provincial.
Los elencos que representan a la Liga Santafesina de Fútbol debutarán este domingo en la competencia provincial. Con rivales confirmados, sedes definidas y ternas arbitrales designadas, comenzará la ilusión para ambos equipos en una nueva edición del certamen organizado por la Federación Santafesina.
Colón de Santa Fe y Coliseo afrontarán este fin de semana la primera jornada de la fase de grupos con el objetivo de iniciar el camino con resultados positivos y consolidar el crecimiento que la disciplina viene mostrando en los últimos años.
El certamen, organizado por la Federación Santafesina de Fútbol, reúne a instituciones de distintos puntos de la provincia y representa una gran oportunidad para que los clubes midan su nivel deportivo frente a otras ligas.
En ese contexto, tanto Colón como Coliseo llegan con expectativas renovadas, planteles que combinan juventud y experiencia, y la motivación de representar a la Casa Madre en una competencia de alto nivel.
El primer equipo en salir a escena será Coliseo. El domingo 8 de febrero, desde las 17, visitará a 9 de Julio de Rafaela en el predio Luis Fasoli, ubicado en calle Lorenzatti al 1090 de la ciudad rafaelina.
El encuentro corresponderá a la Zona 2 y contará con el arbitraje de Melisa Flores, representante de la Liga Ceresina. La jueza estará acompañada por Rafael Fernández y Griselda Vera como asistentes.
Para el conjunto santafesino será un desafío importante, ya que comenzará su participación en condición de visitante frente a un rival siempre competitivo dentro del fútbol provincial.
El debut será clave para marcar el rumbo dentro del grupo y comenzar a sumar puntos pensando en la clasificación a la siguiente instancia del torneo.
Por su parte, Colón de Santa Fe también tendrá su estreno el mismo domingo, aunque en horario posterior. Desde las 18 y por la Zona 3, las sabaleras visitarán a Defensores de Santa Catalina en el estadio Polideportivo Municipal de San Lorenzo, ubicado en calle Luis Borghi al 110.
El partido será controlado por Martina Fernández como árbitra principal, acompañada por Micaela Villalba y Eliana Gómez, integrantes de la Liga Totorense.
El conjunto rojinegro afrontará la competencia con la intención de ser protagonista dentro de su zona, apoyado en el trabajo que viene desarrollando en las últimas temporadas y en la consolidación del fútbol femenino dentro de la estructura institucional del club.
El debut fuera de casa será una primera prueba exigente para medir el nivel del equipo frente a uno de los representantes de la región sur provincial.
En paralelo, la Liga Santafesina también tendrá presencia en el plano arbitral dentro de la jornada inaugural.
En el encuentro que disputarán Trebolense y Argentino de San Lorenzo, programado también para el domingo a las 18, la jueza principal será Noelia Miño, quien estará acompañada por Zaira Bournissent y Abigaíl Valenzuela como asistentes. Esta designación reafirma el crecimiento del arbitraje femenino dentro de la estructura liguista.
De esta manera, el fútbol femenino santafesino volverá a tener protagonismo en el escenario provincial, con dos equipos que buscarán dejar su huella en la Copa Federación.
El inicio de la competencia marcará el comienzo de un nuevo desafío deportivo y la continuidad de un proceso de desarrollo que año tras año suma jugadoras, clubes y competencia, fortaleciendo el lugar del fútbol femenino dentro del mapa deportivo santafesino.