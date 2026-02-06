#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón
Copa Federación 2026

Domingo decisivo: los equipos de la Liga Santafesina definen su futuro en la Copa Federación

Sportivo Guadalupe, Ciclón Racing, Náutico El Quillá y Ateneo Inmaculada afrontarán la última fecha de la fase de grupos del certamen provincial. Sólo el primero de cada zona avanza directo, mientras que los segundos deberán esperar resultados para intentar meterse entre los mejores seis.

Carlos Bogao, Ciclón Racing. El Lagunero viaja a Gálvez. Crédito: Gentileza.Carlos Bogao, Ciclón Racing. El Lagunero viaja a Gálvez. Crédito: Gentileza.
Seguinos en
Por: 

La Copa Federación de la Provincia de Santa Fe ingresa en un momento determinante. Este domingo se disputará la tercera y última fecha de la fase de grupos, jornada en la que los representantes de la Liga Santafesina de Fútbol buscarán asegurar su continuidad en el certamen o, al menos, quedar bien posicionados para la clasificación entre los mejores segundos.

El reglamento establece que sólo el primero de cada zona avanza directamente a la siguiente instancia, mientras que los equipos que finalicen en la segunda posición deberán sacar cuentas y esperar resultados, ya que únicamente seis conjuntos lograrán meterse en la próxima ronda por esa vía.

Mirá tambiénColón de San Justo presentó a Mauricio Chiementín y puso en marcha su proyecto deportivo 2026

En ese contexto, cada partido tendrá carácter de final para los elencos que representan a la Casa Madre.

La programación presenta cruces de alto voltaje competitivo, con encuentros que se disputarán en simultáneo y que mantendrán la expectativa hasta el cierre de la jornada. Los cuatro clubes de la Liga Santafesina afrontan compromisos exigentes, con rivales que también se juegan su clasificación.

Zona 4: duelos clave en Guadalupe y Gálvez

Por la Zona 4, Sportivo Guadalupe será local en el estadio Eladio Romeo Rosso, donde desde las 17 recibirá a Sportivo y Recreativo de Videla. El encuentro será controlado por Robertino Rosas, representante de la Liga Esperancina, quien estará acompañado por los asistentes Iago Supertino y Lucas Tapponier.

Triunfo de El Quillá. Crédito: Luis CetraroTriunfo de El Quillá. Crédito: Luis Cetraro

En paralelo, también desde las 17, Ciclón Racing tendrá una exigente salida cuando visite a Barrio Oeste en el estadio Malvinas Argentinas de Gálvez. El árbitro principal será Gustavo Quevedo, de la Liga Departamental San Martín. La terna se completará con Tomás Benítez y Cristian Benítez como asistentes.

Ambos encuentros serán determinantes para definir las posiciones finales del grupo, en una zona que ha mostrado gran paridad a lo largo de las primeras dos jornadas.

Zona 5: Quillá y Ateneo buscan cerrar con protagonismo

Por la Zona 5, también desde las 17, Náutico El Quillá será local en el estadio de Independiente de Santo Tomé, donde enfrentará al líder del grupo, San Lorenzo de Esperanza. El árbitro del partido será Gastón Regenhardt, perteneciente a la Liga Galvense, acompañado por Gabriel Pascua y Gonzalo Echeverría como jueces asistentes.

Ateneo Inmaculada. Crédito: Prensa AteneoAteneo Inmaculada. Crédito: Prensa Ateneo

En tanto, Ateneo Inmaculada tendrá un compromiso clave en condición de visitante frente a Sportivo del Norte de Esperanza. El encuentro se jugará en el estadio Ermelindo Oclides Dutruel y contará con arbitraje de la Liga Rafaelina. Leandro Aragno será el juez principal, secundado por Facundo Garetto y Martín Milanessio.

La jornada promete emociones fuertes, con todos los equipos obligados a sumar y pendientes de lo que suceda en las otras canchas. La Copa Federación entra en su etapa más exigente y los representantes de la Liga Santafesina buscarán seguir escribiendo su historia dentro del certamen provincial.

Seguinos en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Pasión Liga
Liga Rafaelina de Fútbol
Ligas Regionales

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro