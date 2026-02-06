Copa Federación 2026

Domingo decisivo: los equipos de la Liga Santafesina definen su futuro en la Copa Federación

Sportivo Guadalupe, Ciclón Racing, Náutico El Quillá y Ateneo Inmaculada afrontarán la última fecha de la fase de grupos del certamen provincial. Sólo el primero de cada zona avanza directo, mientras que los segundos deberán esperar resultados para intentar meterse entre los mejores seis.