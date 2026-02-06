Domingo decisivo: los equipos de la Liga Santafesina definen su futuro en la Copa Federación
Sportivo Guadalupe, Ciclón Racing, Náutico El Quillá y Ateneo Inmaculada afrontarán la última fecha de la fase de grupos del certamen provincial. Sólo el primero de cada zona avanza directo, mientras que los segundos deberán esperar resultados para intentar meterse entre los mejores seis.
Carlos Bogao, Ciclón Racing. El Lagunero viaja a Gálvez. Crédito: Gentileza.
La Copa Federación de la Provincia de Santa Fe ingresa en un momento determinante. Este domingo se disputará la tercera y última fecha de la fase de grupos, jornada en la que los representantes de la Liga Santafesina de Fútbol buscarán asegurar su continuidad en el certamen o, al menos, quedar bien posicionados para la clasificación entre los mejores segundos.
El reglamento establece que sólo el primero de cada zona avanza directamente a la siguiente instancia, mientras que los equipos que finalicen en la segunda posición deberán sacar cuentas y esperar resultados, ya que únicamente seis conjuntos lograrán meterse en la próxima ronda por esa vía.
En ese contexto, cada partido tendrá carácter de final para los elencos que representan a la Casa Madre.
La programación presenta cruces de alto voltaje competitivo, con encuentros que se disputarán en simultáneo y que mantendrán la expectativa hasta el cierre de la jornada. Los cuatro clubes de la Liga Santafesina afrontan compromisos exigentes, con rivales que también se juegan su clasificación.
Zona 4: duelos clave en Guadalupe y Gálvez
Por la Zona 4, Sportivo Guadalupe será local en el estadio Eladio Romeo Rosso, donde desde las 17 recibirá a Sportivo y Recreativo de Videla. El encuentro será controlado por Robertino Rosas, representante de la Liga Esperancina, quien estará acompañado por los asistentes Iago Supertino y Lucas Tapponier.
Triunfo de El Quillá. Crédito: Luis Cetraro
En paralelo, también desde las 17, Ciclón Racing tendrá una exigente salida cuando visite a Barrio Oeste en el estadio Malvinas Argentinas de Gálvez. El árbitro principal será Gustavo Quevedo, de la Liga Departamental San Martín. La terna se completará con Tomás Benítez y Cristian Benítez como asistentes.
Ambos encuentros serán determinantes para definir las posiciones finales del grupo, en una zona que ha mostrado gran paridad a lo largo de las primeras dos jornadas.
Zona 5: Quillá y Ateneo buscan cerrar con protagonismo
Por la Zona 5, también desde las 17, Náutico El Quillá será local en el estadio de Independiente de Santo Tomé, donde enfrentará al líder del grupo, San Lorenzo de Esperanza. El árbitro del partido será Gastón Regenhardt, perteneciente a la Liga Galvense, acompañado por Gabriel Pascua y Gonzalo Echeverría como jueces asistentes.
Ateneo Inmaculada. Crédito: Prensa Ateneo
En tanto, Ateneo Inmaculada tendrá un compromiso clave en condición de visitante frente a Sportivo del Norte de Esperanza. El encuentro se jugará en el estadio Ermelindo Oclides Dutruel y contará con arbitraje de la Liga Rafaelina. Leandro Aragno será el juez principal, secundado por Facundo Garetto y Martín Milanessio.
La jornada promete emociones fuertes, con todos los equipos obligados a sumar y pendientes de lo que suceda en las otras canchas. La Copa Federación entra en su etapa más exigente y los representantes de la Liga Santafesina buscarán seguir escribiendo su historia dentro del certamen provincial.