Argentino de San Carlos, más cerca de que San Lorenzo pague lo que le debe por Agustín Giay

Después de una carrera exitosa en ese club, fue transferido a mediados del 2024 al Palmeiras en un monto cercano a los USA 7.000.000, sin embargo los esfuerzos por cobrar el convenio fueron infructuosos.
El 10 de abril de 2017, ambas instituciones firmaron un convenio de cesión de derechos federativos reconociéndole un beneficio de un 10 % en caso de una futura transferencia, acordando un tope de USA 350.000.
Agotadas esas instancias, en fecha 27 de Noviembre del 2024, el Club sancarlino, a través del estudio “Iparraguirre y asociados” se presentó ante la recientemente creada Cámara Nacional de Resolución de Disputas de AFA.
En fecha 18/10/2025, de manera unánime los 3 miembros del tribunal hicieron lugar al reclamo por el incumplimiento del convenio, condenando a San Lorenzo al pago de los USA 350.000, convenidos como tope, con un interés en dólares, del 7 % anual, desde el 27 de Noviembre del 2024.
Habiendo quedado aprobada la liquidación, e intimándose el pago, que finalmente no ocurrió, el 17/12, la CNRD, elevó las actuaciones al Comité Ejecutivo de AFA, para que se apliquen sanciones.
Esto efectivamente ocurrió en la sesión del 30.1.26, del Comité Ejecutivo, a través del boletín 6822.
“Cámara Nacional de Resolución de Disputas - Autos: “Club Atlético Argentino (San Carlos Centro) C/ Club Atlético San Lorenzo de Almagro S/inclumplimiento contraactual” - Expediente 0030-01/2024.
Se aceptó la propuesta de la Cámara Nacional de Resolución de Disputas de esta Asociación, en el marco de los Autos y Expediente del título, por la cual se dispone la retención de los importes adeudados sobre la distribución de derechos audiovisuales o cualquier otro concepto que le correspondan al Club A. San Lorenzo de Almagro, por la suma de U$S 376.902 (dólares estadounidenses trescientos setenta y seis mil novecientos dos).
O su equivalente en pesos al día que se efectivice la medida, con más la suma de $ 2.707.687,50 (pesos dos millones setecientos siete mil seiscientos ochenta y siete con 50/100) por restitución de anticipo de costas abonada por la actora, importes ambos a beneficio del Club Atlético Argentino; y con más la suma de $ 5.513.094,50 (pesos cinco millones quinientos trece mil noventa y cuatro con 50/100) en concepto del pago de las costas”
Según informaron los abogados, Carlos Iparraguirre y Marco Marozzi, que llevan adelante el reclamo, estos montos deberán ser actualizados hasta el momento de su efectivo pago.
Ahora restará esperar la Asociacion del Futbol Argentino, haga efectivas las retenciones.