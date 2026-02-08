A una semana del debut

Diego Colotto: “Queremos que la gente se sienta identificada con el equipo”

El secretario técnico de Colón hizo un balance de sus primeros 2 meses de gestión y cuando restan 6 días para que el equipo comience a competir por el sueño del ascenso. El ex jugador de Estudiantes brindó detalles sobre la reestructuración del plantel, la continuidad de Medrán y la definición de la nueva estructura de divisiones inferiores.