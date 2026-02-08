Diego Colotto: “Queremos que la gente se sienta identificada con el equipo”

Una de las primeras determinaciones que tomó el presidente José Alonso tras imponerse en las elecciones del pasado domingo 30 de noviembre fue la de designar a Diego Colotto como máximo referente de la dirección deportiva del fútbol rojinegro.
El secretario técnico de Colón hizo un balance de sus primeros 2 meses de gestión y cuando restan 6 días para que el equipo comience a competir por el sueño del ascenso. El ex jugador de Estudiantes brindó detalles sobre la reestructuración del plantel, la continuidad de Medrán y la definición de la nueva estructura de divisiones inferiores.
Tras una larga y exitosa carrera como futbolista profesional que incluye el título del mundo sub 20 en 2001 y pasos destacados por equipos de Argentina, México y España, Colotto acumula varios años de experiencia en esta tarea, tanto como cabeza de grupo como formando parte de una secretaría técnica. Precisamente esa última labor había desempeñado durante el 2025 nada menos que en Independiente.
Las charlas entre Alonso y el ex Quilmes venían desarrollándose desde antes de los comicios, por lo que la llegada de Colotto a Santa Fe se resolvió en un par de jornadas y el flamante mánager puso manos a la obra en la primera semana del mes de diciembre.
Hoy, a poco más de 2 meses del arranque de su gestión, y cuando resta una semana para el debut del primer equipo en el Nacional frente al Deportivo Madryn, Colotto hizo un análisis profundo de todo el trabajo que se pudo realizar en estos primeros 60 días donde se tomaron decisiones fuertes tanto en la renovación del plantel profesional como en la estructura de juveniles.
La llegada de 16 refuerzos, la continuidad de Ezequiel Medrán en el banco de Primera y la definición de Alejandro Russo como referente de la coordinación del fútbol amateur y DT de la reserva fueron solo algunas de las decisiones que Diego Colotto tuvo que abordar antes de que la pelota empiece a rodar por los puntos.
Con la expectativa lógica a tan poco del debut, el mánager de Colón dialogó de todos los temas con Radio GOL, y comenzó diciendo que “se trabajó mucho, hubo que hacer una reestructuración muy grande tanto con el plantel profesional como todo lo que son las áreas de juveniles".
"Por suerte pudimos contar con la ayuda y el respaldo tanto del presidente como de toda la gente que está cerca que nos da una mano en todas las etapas que vamos encarando. Me siento respaldado no sólo por el presidente sino por la gente que veo acá en el día a día, así que estoy muy contento”, agregó.
Yendo a la parte deportiva, y en referencia a la búsqueda futbolística tanto del primer equipo como en juveniles, Colotto comentó: “Intentaremos que el equipo sea un equipo ordenado, intenso y protagonista que logre que la gente se sienta identificada con lo que ve. En la parte institucional estamos profesionalizando muchas de las áreas y muchas situaciones que necesitaban un orden de trabajo".
"Creamos mesas de trabajo en primera división, en reserva y en juveniles. Desde ahí vamos a fomentar todo lo que son los valores para los chicos con la idea de formar personas que entiendan que esta es una linda carrera pero que es un proceso difícil. Nosotros tenemos que acompañarlos en su formación y eso es un proyecto a largo plazo" sumó Colotto.
Ante la inevitable consulta sobre la decisión de respaldar a Ezequiel Medrán como técnico del primer equipo a pesar de la pobre campaña que realizó en el final de 2025, el secretario deportivo sabalero reveló: “Porque es uno de los mejores técnicos de la categoría, porque ha tenido campañas buenas y porque entendíamos que le tocó estar en un momento difícil con un plantel que ya venía trabajando".
"Nosotros buscamos otro tipo de perfil de jugadores y él compartía ese pensamiento en la reestructuración, así que me parece siempre importante creer en las continuidades de trabajo para que cada uno pueda desarrollar su potencial” dijo el mánager sabalero.
Con una dilatada trayectoria de más de 2 décadas en el mundo del fútbol, Colotto sabe lo que es pertenecer a instituciones grandes y cargadas de presión en cada nueva temporada que comienza. Sobre esto, el mánager de la entidad del barrio Centenario indicó: “Uno siempre encuentra similitudes en los equipos y obviamente que Colón la tiene con Estudiantes o con Quilmes".
"Cada club tiene su idiosincrasia, su historia, lo que genera la gente, la convocatoria, las presiones, la cantidad de medios. Todo eso existe en estos equipos que son importantes y uno entiende cómo lo vive la gente, como la pasión que tiene. Nosotros sabemos de esa responsabilidad y actuamos en consecuencia de eso, tratando de brindar todo lo que tenemos para que esto funcione bien”, reveló.
Sobre esto, agregó: “Lo tomo con naturalidad porque como dije en su momento, Colón es un equipo importante, grande, que está en una categoría que no merece. Esperamos estar a la altura de eso y confiamos en lo que trabajamos, en lo que hacemos y en lo que conocemos. En definitiva pensamos que durante el año vamos a tener el resultado que vinimos a buscar”.
Siendo protagonista indirecto de uno de los hechos más insólitos que tuvo el mercado de pases de verano en la Argentina, Diego Colotto habló sobre la situación que se presentó en torno a Kevin López, el volante que finalmente jugará en San Martín de Tucumán: “Los jugadores que quieren venir a Colón y respetan eso se quedan y el que por ahí duda o tiene algún pensamiento diferente se puede ir".
"Como todos los refuerzos que llegaron se presentan y comparten la mañana con el plantel, sin entrenar obviamente porque se espera la revisión médica y después la firma para poder estar a disposición del cuerpo técnico. Él recibió una llamada y decidió irse. Después a partir de ahí, una vez que salió del predio, ya no hay vuelta atrás en ninguna decisión que ya fue tomada”, completó.
Respecto de la situación planteada sobre el contrato de Ignacio Lago, el mánager indicó que “es un tema que el presidente va hablando con todos sus representantes. Nosotros le manifestamos obviamente que sería bueno que Nacho continúe en el club. La verdad es que cómo se comporta Nacho es ejemplar, porque no es un chico que haya cambiado su postura por no haber renovado y eso a veces puede pasar".
"Entonces eso siempre lo vamos a valorar. Ojalá que se acuerde lo más rápido posible para la tranquilidad de ambos” dijo Colotto sobre este caso en particular.
En cuanto a la situación de un plantel conformado por 16 refuerzos y con un libro de pases que sigue abierto por algunos días más, el director deportivo rojinegro explicó: “Nosotros estamos muy contentos con los chicos que están hoy y obviamente que trabajaremos hasta el último día de mercado. El pensamiento nuestro es que el plantel está y no estamos pensando en ninguna salida".
"Se dio la de Curcio por una cuestión de que Nahuel planteó esa situación de que quería tomar esta experiencia en el exterior. Nosotros lo contemplamos, él veía que era una linda oportunidad y trabajamos sobre esa situación. Lo seguiremos durante el año con la Secretaría para ver su rendimiento”, agregó.
Sobre la posibilidad de ir por un apellido más, Colotto dejó en claro que “si hay alguna posibilidad de traer algún jugador puntual lo haremos y si no seguiremos con el plantel que tenemos. Estamos contentos con los chicos que se quedaron y contentos con los que vinieron. La posibilidad de sumar alguno más tiene que ver con la posición y no con un nombre específico".
En otro tramo de la entrevista con el programa La 12, Diego Colotto explicó cómo es la estructura de trabajo del equipo que encabeza en la flamante Secretaría Técnica de Colón. Sobre esto, dijo que “hoy somos un equipo de tres personas. Hay una que está conmigo acá en Santa Fe y una está en Buenos Aires".
"Con ellos hacemos todo lo que es el análisis del mercado de pases y las ediciones, las comparativas, las estadísticas. Una vez que termine el mercado hacemos los seguimientos. Hoy ya tenemos tres o cuatro jugadores a préstamo que haremos seguimientos semanales de cada partido de ellos" contó Colotto.
"A la par se hicieron informes de los 16 jugadores que llegaron. Eso fue presentado al club para que quede sentado porque se tomó la decisión de traer esos jugadores. Después haremos el seguimiento de las reservas. Elegiremos dos o tres ligas para seguir pensando a mitad de año en lo que podamos contratar y resolver sobre eso”, comentó.
En cuanto a la rutina cotidiana, Colotto reveló: “Nosotros acá compartimos todo el día con Alejandro Russo y todos los que vinimos a trabajar. A la mañana estamos con la primera, después compartimos el almuerzo con los chicos y ellos se van. Nosotros nos quedamos, tenemos alguna reunión con los directivos que vienen por acá casi todos los días".