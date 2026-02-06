Alejandro Russo: “Vine a Colón porque veo empuje en los dirigentes y potencial en los chicos”
El flamante coordinador de las inferiores sabaleras se mostró satisfecho tras la igualdad de su equipo con Estudiantes en el estreno en la Copa Proyección. “Estoy muy contento porque los chicos dejaron todo” dijo el responsable del fútbol amateur rojinegro.
Russo siguió de cerca las acciones en el primer partido del año de la reserva. Foto: Manuel Fabatía.
Siendo una de las novedades que mostró la estructura futbolística que armó Colón tras la asunción de José Alonso como presidente de cara a la temporada 2026, Alejandro Russo vivió el pasado martes su debut como técnico de la divisional reserva sabalera.
En el Predio 4 de Junio, el equipo santafesino igualó sin goles con Estudiantes en uno de los choques correspondientes a la fecha inicial del Apertura de la Copa Proyección.
Mostrándose competitivo ante uno de los clubes que mejor trabaja en materia de inferiores a nivel país, Russo no escondió su satisfacción por lo visto de sus dirigidos, con una formación que mezcló jugadores con experiencia en la Primera Nacional con varios pibes que vienen pidiendo pista desde abajo.
Además, brindó detalles de su rutina cotidiana y del trabajo que con su equipo de trabajo pusieron en marcha durante enero.
En diálogo con los medios santafesinos, y en alusión al duelo con el pincha, Alejandro Russo comentó: “Los vi muy bien a los chicos, la verdad es que fue un partido muy difícil, muy duro, muy intenso donde la verdad es que por el calor se jugó mucho. Me parece que en el primer tiempo nosotros estuvimos mejor en cuanto a situaciones de gol".
El segundo partido del equipo de Russo será contra Defensa en Varela. Foto: Manuel Fabatía.
"Tuvimos 3 o 4 chances casi abajo del arco, una que Páez no pudo meter, otra de Barbona, un penal que me parece que fue y no cobró el árbitro. El rival llegó en ese penal que para mí fue dudoso y terminó con una gran atajada de Lucas Cuffia que hizo justicia que ese primer tiempo terminara así. En el segundo quizás nos costó un poquito más, fue más de ida y vuelta”, agregó.
Siguiendo por esta línea, marcando su nivel de exigencia y la idea que pretende imprimirle a sus equipos, el DT que llegó para hacerse cargo de la reserva rojinegra explicó: “Creo que le faltó juego al equipo, quizás fuimos muy verticales y nos faltó tener calma para circular la pelota, para darla vuelta y para encontrar los espacios".
"Seguramente los nervios del debut y la ansiedad por llegar al arco, sobre todo en el segundo tiempo, nos llevó a dividir demasiado la tenencia. En cuanto a la actitud, estoy muy contento porque los chicos dejaron todo, hay jugadores que en algunos casos estaban haciendo su debut o están en sus primeros partidos en reserva y respondieron muy bien”, dijo el DT rojinegro.
Cerrando la evaluación de su primer partido y con miras a la continuidad de la Copa Proyección donde Colón visitará la semana próxima a Defensa en el predio de Bosques, Russo recordó que “Estudiantes tiene un gran técnico que está ya hace tres años dirigiendo la reserva y con un grupo de jugadores que ya tienen partidos en primera. Creo que nuestros jugadores estuvieron a la altura".
"El objetivo nuestro es seguir sumando minutos con los jugadores de más experiencia en reserva y con los más juveniles. Entró Thiago Vera con 15 años, entonces queremos ir dándole rodaje a esos buenos proyectos y encontrar un mejor funcionamiento. Uno es exigente y creo que faltó un poquito lo del juego pero por ser el debut y ante este rival creo que fue positivo”, subrayó.
Dejando de lado la coyuntura de su primer partido, y en referencia a lo que han sido sus primeras semanas de trabajo en Santa Fe, Russo reveló: “Me tocó venir el año pasado con Chacarita y vi lo que era la gente, el empuje y la pasión me dio ese empujón para venir".
"Vengo por Colotto, que lo conozco de Estudiantes, y siempre estamos en contacto y me llamó porque estaba en la búsqueda de alguien que pueda ser coordinador de inferiores y técnico de reserva y yo en varios clubes ya cumplí esas funciones. Se dio todo muy rápido, vivo acá en el predio y estoy con mucho entusiasmo porque noto el empuje de los dirigentes y el potencial de los chicos”, destacó.
Más adelante, y consultado sobre su día a día desde que asumió el cargo en Colón, Russo fue contundente y señaló: “Vivo en el hotel. Llegué el 6 de enero y salí solo para ir al club a firmar el contrato. Después no salí más, estoy todo el día acá y la verdad me gusta mucho, la paso bien".
Russo vive en el Hotel de Campo Colón. Foto: Prensa Colón.
"Mi idea es quedarme instalado acá, por el momento no quiero mudarme a una casa o departamento. Hay mucha armonía con todos y eso me parece importante”, comentó el coordinador de las inferiores sabaleras.
En este mismo sentido, y sobre cómo desarrollan su tarea cotidiana junto al cuerpo de entrenadores y preparadores físicos que están a cargo del trabajo de inferiores, Alejandro Russo completó: “A la tarde voy a ver las categorías más chicas, conozco prácticamente a todos los jugadores. Voy descubriendo de a poco, por ejemplo, Tiago Vera, tiene 15 años, personalidad, desarrollo físico, madurez".
"Lo sumamos a entrenar con nosotros y demostró que no le pesa, el martes le tocó debutar en Reserva. Es un mediocampista polifuncional, es difícil encontrar un jugador así. No puedo decir que va a ser una estrella, pero se puede transformar en alguien importante cuando tenga su chance en el momento oportuno” dijo en el final.
Tal y como se convirtió en una sana costumbre a lo largo de las últimas 2 temporadas, el arranque del 2026 vuelve a encontrar una nutrida presencia de jugadores de las divisiones inferiores de Colón en los seleccionados juveniles del ascenso que periódicamente realizan entrenamientos y partidos amistosos en el predio Lionel Andrés Messi que la AFA posee en Ezeiza.
En esta ocasión, y como parte de las primeras sesiones de trabajo del nuevo año calendario, el sabalero tuvo convocados a varios pibes para compartir prácticas tanto con la Sub 17 como con la Sub 20.
En la menor de las categorías, entre el lunes y el miércoles se completó un intenso ciclo de entrenamientos que incluyó una práctica de fútbol en espacios reducidos. Santino González, Gabriel Lovato, Benjamín Alegre y Valentino Albornoz fueron los representantes que tuvo Colón. La semana que viene continuará con la actividad con Claudio Gugnali y su equipo de trabajo al mando.