Tras el debut de la reserva con Estudiantes

Alejandro Russo: “Vine a Colón porque veo empuje en los dirigentes y potencial en los chicos”

El flamante coordinador de las inferiores sabaleras se mostró satisfecho tras la igualdad de su equipo con Estudiantes en el estreno en la Copa Proyección. “Estoy muy contento porque los chicos dejaron todo” dijo el responsable del fútbol amateur rojinegro.