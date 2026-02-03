#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón
Arranca la Primera Nacional

El Litoral presenta el fixture de Colón para la temporada

Este domingo 8 de febrero de 2026, en las dos ediciones impresas de El Litoral, los hinchas sabaleros podrán acceder al fixture completo de la Zona B de Colón, ideal para guardar y tener siempre a mano durante todo el campeonato.

El fixuture de la Primera Nacional 2026.El fixuture de la Primera Nacional 2026.
Seguinos en
Por: 

El Litoral vuelve a acompañar a los simpatizantes rojinegros en cada paso de su pasión futbolera, ofreciendo una guía práctica con fechas, rivales y orden de partidos del equipo santafesino en la nueva temporada de la Primera Nacional.

Los hinchas sabaleros podrán seguir cada fecha del campeonato. Crédito: Fernando Nicola.Los hinchas sabaleros podrán seguir cada fecha del campeonato. Crédito: Fernando Nicola.

Pensado como un material de consulta permanente, el fixture permite seguir la campaña del sabalero jornada tras jornada, con toda la información necesaria para no perderse ningún compromiso del conjunto santafesino.

Colón inicia su camino en una nueva temporada de la Primera Nacional. Crédito: Fernando Nicola.Colón inicia su camino en una nueva temporada de la Primera Nacional. Crédito: Fernando Nicola.

El especial podrá conseguirse junto a ambas ediciones impresas del diario, disponibles en kioscos de diarios y revistas, o solicitándolo al canillita de confianza.

Seguinos en
Sobre el Autor
Por: 

#TEMAS:
Colón
Primera Nacional

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro