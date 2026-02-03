El Litoral presenta el fixture de Colón para la temporada

El Litoral vuelve a acompañar a los simpatizantes rojinegros en cada paso de su pasión futbolera, ofreciendo una guía práctica con fechas, rivales y orden de partidos del equipo santafesino en la nueva temporada de la Primera Nacional.
Este domingo 8 de febrero de 2026, en las dos ediciones impresas de El Litoral, los hinchas sabaleros podrán acceder al fixture completo de la Zona B de Colón, ideal para guardar y tener siempre a mano durante todo el campeonato.
El Litoral vuelve a acompañar a los simpatizantes rojinegros en cada paso de su pasión futbolera, ofreciendo una guía práctica con fechas, rivales y orden de partidos del equipo santafesino en la nueva temporada de la Primera Nacional.
Pensado como un material de consulta permanente, el fixture permite seguir la campaña del sabalero jornada tras jornada, con toda la información necesaria para no perderse ningún compromiso del conjunto santafesino.
El especial podrá conseguirse junto a ambas ediciones impresas del diario, disponibles en kioscos de diarios y revistas, o solicitándolo al canillita de confianza.