Colón encontró al reemplazante de Talpone: Llega el volante Agustín Toledo

Tras la particular situación que se presentó el lunes con Kevin López, la dirigencia sabalera cerró la semana asegurando la contratación del mediocampista ofensivo que Medrán quería para completar el plantel. Tiene 25 años, debutó en Temperley y tuvo pasos por Rosario Central y Huracán. Es la décimo sexta y ¿última? cara nueva.
La salida hace un par de semanas de Nicolás Talpone a Estudiantes de Río Cuarto generó en el cuerpo técnico de Colón que lidera Ezequiel Medrán la necesidad de sumar un refuerzo más en la zona central de la mitad de la cancha.
Tras los arribos de Ignacio Antonio, Matías Múñoz (hoy la dupla titular en ese sector) y Federico Lértora, el entrenador sabalero pretendía sumar una alternativa más que llegue a pelear el puesto y que tenga las características necesarias para darle tenencia y dinámica a la mitad de la cancha, siendo además un nexo entre la línea de volantes y los delanteros.
Precisamente ese era el perfil de Kevin López, el jugador que el lunes a la mañana protagonizó un episodio insólito en el que llegó a Santa Fe y entrenó con Colón, pero decidió irse con destino a Córdoba con la chance de firmar con Instituto.
Más allá del enojo que esta situación produjo en la dirigencia, el mánager Diego Colotto y el propio Medrán, la intempestiva determinación de López obligó a la dirigencia sabalera a volver a salir al mercado para conseguir ese volante que faltaba.
En una operación rápida y que se mantuvo en secreto hasta las instancias definitivas, Colón consiguió abrochar este viernes la contratación de Agustín Toledo, un mediocampista de 25 años que encaja perfectamente en lo que Medrán pretendía y que el próximo lunes llegará a Santa Fe para completar los trámites de rigor y sumarse a la pretemporada.
Su arribo se dará junto con el del defensor central Federico Rasmussen, convirtiéndose ambos en los refuerzos número 15 y 16 de esta intensa etapa de mercado de pases en la institución del Barrio Centenario.
Agustín Toledo nació en la localidad bonaerense de Guernica el 1° de marzo del 2000 y se formó futbolísticamente en las divisiones inferiores de Temperley, club en el que debutó como profesional en la temporada 2020.
Tras un par de buenas campañas con el Gasolero, con casi 60 partidos y un par de goles, Toledo llamó la atención de Rosario Central, club que lo contrató a principios de 2023 y donde se coronó campeón con Miguel Ángel Russo como entrenador. Tras disputar 26 encuentros en el canalla, el 2024 encontró al volante pasando a préstamo a Huracán, club en el que acumuló apenas 14 participaciones.
En la última temporada, Toledo retornó a Temperley y fue parte fundamental del equipo que disputó la última temporada de la Primera Nacional. Con la camiseta celeste jugó un total de 33 encuentros en los que festejó un gol y repartió una asistencia.
Con más de 130 partidos, Medrán suma a un mediocampista de buena presencia (1.78 metros de altura) que tiene dinámica y recorrido, capaz de complementarse con un volante central e incluso siendo capaz de jugar por las bandas o unos metros más adelante.
Con Rasmussen y Toledo Colón estaría retirándose del mercado, más allá de la chance de esperar por alguna oportunidad que se presente sobre el cierre. A 2 semanas del debut, el entrenador sabalero tiene 16 caras nuevas y el desafío de terminar de ensamblar un equipo competitivo de cara al choque con el Deportivo Madryn.
El equipo que conduce Cristian Diaz se midió con Acassuso en el último partido de la gira por Buenos Aires tras enfrentar previamente a Argentinos Juniors y Argentino de Quilmes. El encuentro finalizó con derrota para el primer rival de Colón en el torneo de la Primera Nacional con marcador final de 1 a 0.
En el primer once inicial el «aurinegro» paró en cancha a Bonnin, Sosa, Giacopuzzi, D.Martinez, Cossi, Recalde, Ospitaleche, Barrientos, Cuero y Silba. Luego Motagna reemplazó a Cossi. El segundo equipo formó con Montero, Dionisio, Gutiérrez, Godoy, R. Ayala, Montagna, Yossen, Calleros, Jara, Peinipil y Bonacci.
Tras el cotejo, el plantel retornó a Puerto Madryn donde encarará la recta final de los ejercicios de pretemporada esperando el amistoso y presentación ante su gente el próximo sábado ante Olimpo de Bahía Blanca donde el público se podrá acercar a alentar y a conocer a los nuevos jugadores del plantel. El debut en la temporada será el sábado 14 de febrero de visitante ante Colón en Santa Fe.