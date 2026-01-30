Llega el lunes con Rasmussen

Colón encontró al reemplazante de Talpone: Llega el volante Agustín Toledo

Tras la particular situación que se presentó el lunes con Kevin López, la dirigencia sabalera cerró la semana asegurando la contratación del mediocampista ofensivo que Medrán quería para completar el plantel. Tiene 25 años, debutó en Temperley y tuvo pasos por Rosario Central y Huracán. Es la décimo sexta y ¿última? cara nueva.