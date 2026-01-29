Peñarol quiere a Ignacio Lago para jugar la Copa Libertadores
El representante del delantero de Colón le confirmó a El Litoral que el Manya pidió condiciones por Nacho Lago, quien es, hoy por hoy, uno de los jugadores fundamentales en la ofensiva del equipo de Ezequiel Medrán.
La dirigencia sabalera deberá definir el futuro de una de sus figuras.
Siendo una de las figuras de Colón en la pretemporada y elegido por el DT Ezequiel Medrán como una de los referentes en el sector ofensivo del equipo que irá por el ascenso, Ignacio Lago es hoy por hoy uno de los futbolistas más importantes que tiene el plantel sabalero que trabaja en la puesta a punto en el Predio 4 de Junio. Asimismo, la situación contractual de Lago asoma como un tema que ocupa a la dirigencia sabalera, ya que su vínculo finaliza el 31 de diciembre próximo y todavía no hay acuerdo para su renovación.
Ignacio Lago, clave en Colón, en la mira de Peñarol.
En este contexto, en las últimas horas el director deportivo de Colón, Diego Colotto, recibió una llamada desde el entorno de Ignacio Lago para trasladar la intención de Peñarol de Uruguay de hacerse con los servicios del delantero. De acuerdo a la información a la que accedió este medio, el mánager sabalero se comprometió a derivar el pedido a la dirigencia rojinegra para que desde Santa Fe le pongan precio a una operación que podría darse mediante un préstamo y una opción de compra. El deseo de uno de los gigantes del fútbol sudamericano es contar con Lago para la próxima edición de la Copa Libertadores, propuesta que seduce y que abre el interrogante sobre el futuro del ex Almirante Brown en Santa Fe.
Rasmussen llega el lunes
Tras haber cerrado el acuerdo tanto con el jugador como con Godoy Cruz, club dueño de la ficha, el marcador central Federico Rasmussen tiene todo acordado para transformarse en las próximas horas en el 15° refuerzo del plantel de Colón que afrontará la nueva temporada de la Primera Nacional. Tras varias semanas de intensas negociaciones tanto con el entorno del defensor de 33 años como con la dirigencia del tomba, la insistencia de Medrán y Colotto fueron fundamentales para que el ex jugador de Sarmiento llegue a Santa Fe para convertirse en el central zurdo que faltaba para terminar de completar el bloque defensivo.
Federico Rasmussen, el zaguero central de Godoy Cruz que llegó a un acuerdo de palabra con la dirigencia de Colón. Llegará a Santa Fe en los próximos días.
De no mediar inconvenientes, el nacido en Coronel Dorrego estará llegando a Santa Fe durante el fin de semana para el lunes someterse a la revisión médica correspondiente y luego firmar su contrato con Colón, a préstamo por una temporada. Pese a la llegada de Rasmussen, la entidad del barrio Centenario no se retira del mercado de pases, ya que se sigue trabajando para concretar el arribo del volante mixto que venga a ocupar el lugar que dejó vacante Nicolás Talpone con su salida a Estudiantes de Río Cuarto.