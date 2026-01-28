Impresionante respuesta del pueblo rojinegro

¡Furia sabalera!: Colón no para de vender abonos a palcos y plateas

Se superó la media de los dos últimos años: ya hay más de 6.000 socios que se aseguraron la butaca por toda la temporada. Sigue creciendo, a su vez, el número de socios para llenar las tribunas: cerca de 25.000.