#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón
Impresionante respuesta del pueblo rojinegro

¡Furia sabalera!: Colón no para de vender abonos a palcos y plateas

Se superó la media de los dos últimos años: ya hay más de 6.000 socios que se aseguraron la butaca por toda la temporada. Sigue creciendo, a su vez, el número de socios para llenar las tribunas: cerca de 25.000.

¡Furia sabalera!: Colón no para de vender abonos a palcos y plateas, Crédito: Fernando Nicola¡Furia sabalera!: Colón no para de vender abonos a palcos y plateas, Crédito: Fernando Nicola
Seguinos en
Por: 

A pesar que faltan varios días todavía para el esperado debut del equipo de Ezequiel Medrán, el sábado 14 de febrero contra Deportivo Madryn en el Cementerio de los Elefantes, sigue siendo impresionante la respuesta del pueblo sabalero con una ilusión totalmente renovada para ir en busca del ascenso.

Por un lado, el que había dejado de ser socio o el hincha que no lo era, decidió volver a tener su carné y pagar la cuota. En este rubro, a pesar de ser siempre enero un mes “planchado”, hubo 1.200 socios nuevos.

La tribuna norte permanecerá clausurada por incidentes ocurridos ante Mitre. Foto: Fernando Nicola.¡Furia sabalera!: Colón no para de vender abonos a palcos y plateas, Crédito: Fernando Nicola

Pero, además, lo que sorprende es la cantidad de socios que fueron abonando de distintas maneras sus abonos para palcos y plateas en la temporada completa del ascenso para alentar a Colón.

Por lo que pudo averiguar El Litoral, cuando faltan varios días para el estreno con el Deportivo Madryn, Colón superó ampliamente los 6.000 abonos, siendo la mejor respuesta de los últimos años y generando un recurso económico muy importante para las arcas sabaleras.

“Vamos a pasar los 7.000 abonos y los 25.000 socios”, cuentan emocionados en la sede sabalera los responsables de tremenda movida. Como se sabe, el primer partido de la temporada será el sábado 14 de febrero a las 20 en el Cementerio de los Elefantes.

¡Son todos de Colón!. Sin dudas, oficialistas y opositores buscan lo mejor para el club de su pasión en rojo y negro. La crisis deportiva de la Gestión Godano parece acelerar a la oposición. "No pensamos en las elecciones, pensamos en la falta de gestión del presidente", aseguran. Foto: Fernando Nicola.¡Furia sabalera!: Colón no para de vender abonos a palcos y plateas, Crédito: Fernando Nicola

Por la segunda fecha, el equipo de Ezequiel Medrán deberá ir al norte de la Argentina para jugar en Salta frente a Central Norte, el equipo del “Polaco” Adrián Bastía. Este cruce está programado para las 18 del domingo 22 de febrero.

Finalmente, se confirmó la programación de la tercera fecha: Colón será local de Ferro Carril Oeste el sábado 28 de febrero. Este choque de dos candidatos, entre el “Negro” y el “Verde” de Caballito se disputará desde las 20 en el Brigadier López.

Seguinos en
Sobre el Autor
Por: 

#TEMAS:
Colón
Ezequiel Medrán
Primera Nacional

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro