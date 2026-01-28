¡Furia sabalera!: Colón no para de vender abonos a palcos y plateas
Se superó la media de los dos últimos años: ya hay más de 6.000 socios que se aseguraron la butaca por toda la temporada. Sigue creciendo, a su vez, el número de socios para llenar las tribunas: cerca de 25.000.
¡Furia sabalera!: Colón no para de vender abonos a palcos y plateas, Crédito: Fernando Nicola
Por un lado, el que había dejado de ser socio o el hincha que no lo era, decidió volver a tener su carné y pagar la cuota. En este rubro, a pesar de ser siempre enero un mes “planchado”, hubo 1.200 socios nuevos.
Pero, además, lo que sorprende es la cantidad de socios que fueron abonando de distintas maneras sus abonos para palcos y plateas en la temporada completa del ascenso para alentar a Colón.
Por lo que pudo averiguar El Litoral, cuando faltan varios días para el estreno con el Deportivo Madryn, Colón superó ampliamente los 6.000 abonos, siendo la mejor respuesta de los últimos años y generando un recurso económico muy importante para las arcas sabaleras.
“Vamos a pasar los 7.000 abonos y los 25.000 socios”, cuentan emocionados en la sede sabalera los responsables de tremenda movida. Como se sabe, el primer partido de la temporada será el sábado 14 de febrero a las 20 en el Cementerio de los Elefantes.
Por la segunda fecha, el equipo de Ezequiel Medrán deberá ir al norte de la Argentina para jugar en Salta frente a Central Norte, el equipo del “Polaco” Adrián Bastía. Este cruce está programado para las 18 del domingo 22 de febrero.
Finalmente, se confirmó la programación de la tercera fecha: Colón será local de Ferro Carril Oeste el sábado 28 de febrero. Este choque de dos candidatos, entre el “Negro” y el “Verde” de Caballito se disputará desde las 20 en el Brigadier López.