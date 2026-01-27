También habló del caso Kevin López

Medrán: “Buscamos respetar ese ADN que tiene Colón a la hora de competir”

El técnico sabalero brindó una rueda de prensa tras el ensayo matutino del martes en el Predio 4 de Junio. Valoró positivamente la semana de trabajo en Uruguay y el trabajo de Colotto y la dirigencia en el mercado de pases. Este miércoles, amistoso con Patronato.