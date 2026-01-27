Medrán: “Buscamos respetar ese ADN que tiene Colón a la hora de competir”
El técnico sabalero brindó una rueda de prensa tras el ensayo matutino del martes en el Predio 4 de Junio. Valoró positivamente la semana de trabajo en Uruguay y el trabajo de Colotto y la dirigencia en el mercado de pases. Este miércoles, amistoso con Patronato.
El Colón de Medrán trabaja en busca de su identidad. Foto: Guillermo Di Salvatore.
Finalizado un nuevo ensayo en la mañana del martes en el Predio 4 de Junio, el director técnico de Colón, Ezequiel Medrán, atendió a los medios de prensa para analizar a fondo la actualidad del plantel que le toca conducir con vistas al debut en la Primera Nacional previsto para el próximo sábado 14 de febrero, ante el Deportivo Madryn y en el Brigadier.
Además, el entrenador rafaelino se mostró satisfecho con lo realizado en un mercado de pases donde tiene 14 caras nuevas pero sigue buscando un par más: un defensor central zurdo y un volante mixto para cubrir el lugar que dejó vacante Nicolás Talpone.
En primera instancia, y en referencia al inicio de esta cuarta semana de preparación junto a sus dirigidos, Medrán señaló: “Seguimos profundizando en el funcionamiento del equipo, esta semana vamos a hacer hincapié en eso. La semana previa en Uruguay la usamos para sumar cuatro amistosos para ganar volumen de fútbol e ir conociendo más al equipo".
"El trabajo de estas tres semanas que quedan por delante lo vamos a enfocar en darle fluidez del juego, en fomentar esas sociedades que se van generando, en darle continuidad a la idea para preparar de la mejor manera el partido con Madryn”, agregó.
A menos de 24 horas del curioso episodio que tuvo lugar el lunes en Santa Fe, a Medrán se le consultó por lo ocurrido con Kevin López, el jugador que llegó para ser el 15° refuerzo pero se terminó yendo a Instituto de Córdoba. Sobre el caso, el DT de Colón comentó: “Fue una situación rara. Él vino, se presentó y trabajó con nosotros de manera diferenciada porque iba a hacerse la revisión médica".
"En el transcurrir de eso hubo un llamado y el jugador decidió tomar otro rumbo. Yo pienso que en definitiva a veces las cosas suceden por algo, acá a cada jugador que hemos llamado para vestir la camiseta de Colón vinieron con una convicción, con una determinación que nosotros vemos clave. En este caso si el jugador sintió otra cosa es una decisión individual de él”, completó el DT.
Volviendo al trabajo en el día a día con el plantel y con miras al debut en el torneo de la Primera Nacional, el entrenador rojinegro explicó: “Estamos trabajando muy bien, yo siento que venimos trabajando en cuanto a la puesta a punto desde lo físico, que fue algo en lo que hicimos mucho hincapié en las semanas previa".
"Ésta semana estamos ganando rodaje en lo futbolístico, nos quedamos con buenas sensaciones en lo que fue la gira por Uruguay y ahora seguimos profundizando la idea además de estar atentos al mercado de pases porque estamos viendo si podemos cerrar en lugares puntuales donde queremos seguir reforzando”, indicó.
Sobre esto último, a Medrán se le pidieron más precisiones sobre la actualidad de Colón en el mercado de pases. Al respecto, manifestó que “al irse Talpone estamos buscando un volante mixto y además estamos buscando un central por izquierda preferentemente con pierna hábil y por eso Diego Colotto sigue trabajando en el mercado".
"Hasta que no firmen, porque ya ni siquiera alcanza que vengan acá (risas) no podemos decir que un jugador está cerrado. Hoy es una de las opciones que tenemos en carpeta. La realidad es que hay tres nombres sobre los que la directiva está trabajando y uno de esos es Rasmussjen” dijo sobre el central de Godoy Cruz.
Consultado acerca de su conformidad con los jugadores que llegaron a Santa Fe en este libro de pases, el técnico sabalero dijo que “uno siempre va a querer algo más que tal vez el mercado no nos permitió. La gestión de la directiva junto con Diego Colotto ha ido al máximo dentro de las posibilidades económicas y lo que da el mercado y en función de eso estamos conformes de la manera que estamos trabajando".
Máxima intensidad. El plantel sabalero suma entrenamientos en el Predio. Foto: Guillermo Di Salvatore.
"Nos falta terminar de ajustar en puestos puntuales que quedan para terminar de conformar el plantel. Falta un central por izquierda, un volante mixto ofensivo en zona media y después veremos si en el final del libro de pases se aprecia algo más en cuanto a necesidades del plantel o se presenta alguna oportunidad que sea tentadora", subrayó el ex Atlético Rafaela.-+
Para cerrar el tema mercado de pases, Medrán aclaró: “Hoy es un plantel cerrado, no vamos a liberar a nadie. Estamos trabajando en definir al central y al volante ofensivo que ocupe el lugar que dejó vacante Talpone. Estamos analizando nombres, viendo características y definiendo si sumamos un volante más mixto en esa zona media, con características de juego".
"También puede ser un media punta, un enganche. Vamos a ir viendo, seguramente el partido con Patronato como cada partido nos deje un mensaje permanente y a partir de eso podemos tomar decisiones”, señaló.
Volviendo a la cuestión futbolística, y en referencia a lo que será el amistoso de este miércoles en el Predio y contra Patronato, el ex DT de Gimnasia de Mendoza indicó: “Vamos a hacer dos partidos de 70 minutos con la idea de agarrar más volumen de fútbol que es lo que pretendemos en esta etapa de la pretemporada".
"A partir de ahí vamos a tratar de consensuar junto con los profes, hablando con Darío Forestello con quien tengo una relación muy buena, para definir si vamos a Paraná a jugar un segundo partido contra ellos”, agregó Medrán.
En el final de la charla, y respecto de lo que pretende de su equipo a la hora de salir a competir por el ascenso, el entrenador de Colón reveló: “a lo largo de mi carrera me han identificado equipos que sean agresivos, que sean intensos y que tengan la capacidad de tomar el dominio del juego, a veces con pelota y otras veces sin la pelota".
De cerca. Medrán sigue atentamente cada uno de los ensayos en el Predio. Foto: Guillermo Di Salvatore.
"Hay que saber interpretar los momentos. Tenemos un buen plantel, hay buenas características en cuanto al nivel de juego y después obvio que buscamos respetar ese ADN que tiene Colón a la hora de competir, que represente su historia. Tenemos que buscar esa identidad de juego que al tener un plantel realmente nuevo vamos a encontrar en el transcurrir del campeonato y a la hora de competir", sumó.
"Mientras tanto hay una gran predisposición al trabajo en el día a día, un enfoque claro de cuáles son las necesidades, así que estamos contentos con cómo estamos transitando esta preparación” dijo Medrán en el cierre de su rueda de prensa en el Predio.