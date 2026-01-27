Hay arreglo con el central de Godoy Cruz

Colón: del desplante de López al acuerdo de palabra por Rasmussen

El defensor, de 33 años, viene de jugar en Godoy Cruz, llegará a préstamo y es la décimoquinta cara nueva del plantel sabalero, sin contar la vuelta de Nahuel Curcio al club. Este miércoles, amistoso con Patronato.