Colón: del desplante de López al acuerdo de palabra por Rasmussen
El defensor, de 33 años, viene de jugar en Godoy Cruz, llegará a préstamo y es la décimoquinta cara nueva del plantel sabalero, sin contar la vuelta de Nahuel Curcio al club. Este miércoles, amistoso con Patronato.
Federico Rasmussen, el zaguero central de Godoy Cruz que llegó a un acuerdo de palabra con la dirigencia de Colón. Llegará a Santa Fe en los próximos días.
Después del lamentable día lunes y el desplante incomprensible, poco profesional e irrespetuoso de Kevin López, la dirigencia de Colón puso acelerador a fondo para llegar a un acuerdo con Godoy Cruz y definir de palabra la incorporación del zaguero central Federico Rasmussen, que llegará a la institución en carácter de préstamo, tal como pretendía Colón (en Godoy Cruz querían la venta de un porcentaje).
El jugador, de 33 años, viene a cubrir un sector defensivo en el que Colón todavía necesitaba incorporaciones. Llegaron Pier Barrios y el paraguayo Olmedo, se mantuvo a Thaller, está el pibe Zahir Ibarra (que jugó algunos partidos de “4” con Medrán), pero estaba faltando cantidad y calidad en ese sector. Se espera que Rasmussen aporte esa categoría que el equipo necesita para conformar un bloque defensivo sólido, algo que todavía no se pudo observar porque en ambos partidos amistosos jugadores en Paysandú, a Colón no lo atacaron demasiado aunque le marcaron un gol de cabeza y este fue uno de los aspectos deficitarios en la pésima campaña del año pasado.
El "pasajero 15 del tren" de Medrán
Rasmussen es el jugador número 15 que suma Medrán, restando ahora que se encuentre algún jugador que venga a cubrir el lugar dejado por Kevin López. En realidad, a ese lugar lo dejó libre Nicolás Talpone con su partida a préstamo a Estudiantes de Río Cuarto y para esa posición de “5” adelantado, Medrán tiene a Ignacio Antonio (de lo mejor que se vio, individualmente hablando, en los partidos amistosos jugados hasta ahora) y eventualmente al pibe Maillier.
El entrenamiento de este martes por la mañana del plantel. Crédito: Guillermo Di Salvatore.
A la pretemporada en Uruguay viajaron 26 futbolistas, a los que debe sumarse Rasmussen. Todavía en cantidad hay lugar para que se sume algún jugador más a este plantel y por eso se está en la búsqueda de un volante mixto. Kevin López cumplía con esas características, pero le hizo un desplante a Colón y se fue a Instituto.
Concretamente, lo que pasó fue lo siguiente: López llegó a Santa Fe, se alojó en el hotel de campo, desayunó y entrenó en el predio. La práctica que hizo fue al margen de sus compañeros, pero Medrán lo presentó porque estaba todo arreglado – en teoría – para que se haga la revisación médica a las 13 en el Sanatorio Santa Fe y luego se proceda a la firma del contrato. Al cabo de la práctica, recibió el llamado de su representante con la oferta para ir a Instituto. Pidió la revisión de su contrato y Diego Colotto le bajó la pretensión negándose a dicho pedido. Llegó la hora 13 y López no apareció por el Sanatorio Santa Fe, con lo que se cayó la operación con el contrato prácticamente redactado.
El entrenamiento de este martes por la mañana del plantel. Crédito: Guillermo Di Salvatore.
Pero no todo terminó allí. Es que, a la tarde, Instituto perdió 2 a 1 contra Platense en Vicente López y Daniel Oldrá, el entrenador de la Gloria, dejó el cargo de común acuerdo con la dirigencia cordobesa. ¿Y Kevin López?, ¿lo pretendía, a la mañana, el entrenador que luego se fue a la tarde?, ¿seguirá vigente el interés de Instituto? Ya a esta altura no interesa. El desplante y la falta de respeto de este jugador – que hacía bastante tiempo que se venía mencionando en Colón – fue suficiente para que Colón lo desestime por completo y comience ahora la búsqueda de alguna alternativa para empezar a definir el plantel que representará a la institución en esta temporada.
Todavía con piezas para ensamblar, Medrán comienza a tener una base de jugadores a los que seguramente les “tirará la camiseta” en el primer partido. Budiño, Peinipil, Barrios, Marcioni, Muñoz, Antonio, Lago y posiblemente Bonansea, tienen muchísimas posibilidades de estar en la base titular. En el caso de Lago, se sabe lo que puede rendir por izquierda y Medrán vio una versión interesante de él jugando como media punta, algo que intentó cuando fue a jugar con Estudiantes de Buenos Aires en Caseros y lo puso en esa posición. Si lo ratifica por allí, el puesto de volante por izquierda con llegada está abierto para Conrado Ibarra o alguna alternativa que el técnico pueda manejar (por ejemplo, contra Paysandú Fútbol Club entró Godoy a jugar por ese sector).