El TAS falló a favor de Machuca, Garcés y Holgado

“El TAS falló a favor de Rodrigo Holgado, Imanol Machuca y Facundo Garcés y los tres podrán volver a a jugar de manera oficial con efecto INMEDIATO. Los argentinos habían sido suspendidos por FIFA, acusados de fraguar documentación para jugar en la selección de Malasia”. Así se expresó el periodista César Luis Merlo en su cuenta de X, con lo cual se revoca la decisión que había tomado la Fifa en su momento.
Puntualmente, Facundo Garcés, el ex jugador de Colón, podrá volver a vestir la camiseta del Alavés de España, club en el que había debutado luego de haber permanecido durante mucho tiempo sin jugar por su conflicto con la entidad del barrio Centenario, mientras que Imanol Machuca, ex delantero de Unión, podrá volver a hacerlo en Vélez Sársfield.
El argumento de la defensa de los jugadores
El argumento de la defensa es que los jugadores se vieron “engañados” e “inducidos al error” por la documentación presentada que supuestamente los vinculaba a través de padres o abuelos a Malasia, para ser nacionalizados y representar a la selección de ese país. Se descubrió que esta documentación era falsa, pero a través del Tribunal Arbitral Superior, al que recurrieron los jugadores, se comprobó que ellos no tuvieron la culpa y, por lo tanto, se ordenó el levantamiento de la sanción.
Los tres habían sido sancionados a principios de noviembre del año pasado, por el término de un año.