La FIFA suspendió a Imanol Machuca y Facundo Garcés por 12 meses

La FIFA anunció este jueves una dura sanción contra el ex Unión Imanol Machuca y el ex Colón Facundo Garcés. Fueron suspendidos por 12 meses y multados con 2.000 francos suizos tras comprobarse que integraron la selección de Malasia con documentación adulterada. El caso involucra también a otros seis futbolistas y a la propia Federación Malaya.
El comunicado oficial detalla que la inhabilitación rige desde la fecha de notificación y abarca toda actividad vinculada al fútbol. El artículo 22 del Código Disciplinario, relativo a la falsificación de documentos, fue la base para el castigo.
La historia que parecía exótica en junio terminó con una resolución drástica. Machuca, quien brilló en Unión y fue transferido a Vélez, aceptó en ese momento representar a la selección de Malasia en la Copa Asiática.
Machuca contra Nardoni en la Libertadores. Foto: Reuters
Junto a Facundo Garcés (ex Colón), fue convocado por el DT australiano Peter Cklamovski y ambos jugaron el 10 de junio contra Vietnam en Kuala Lumpur. Machuca se sumó días después del nacimiento de su hijo en Santa Fe.
La FIFA comprobó que la Federación Malaya de Fútbol utilizó documentación manipulada para habilitar a ambos jugadores y a otros cinco: Gabriel Arrocha, Rodrigo Holgado, João Figueiredo, Jon Irazábal y Héctor Hevel.
Un año fuera del fútbol
Además de las multas individuales, la FAM deberá pagar una sanción de 350.000 francos suizos. El organismo internacional aclaró que los sancionados pueden solicitar una decisión motivada en un plazo de 10 días, y apelarla ante la Comisión de Apelación de la FIFA.
El caso fue elevado al Tribunal del Fútbol para revisar los criterios de elegibilidad en futuras convocatorias. Mientras tanto, los santafesinos estarán 12 meses afuera de las canchas.
Garcés, sancionado por un año
Garcés y Machuca, juntos en una historia insólita
La presencia de dos futbolistas en la selección de Malasia causó sorpresa y repercusión mediática en su momento. El nuevo cuerpo técnico buscaba reforzar al equipo con jugadores naturalizados y con raíces asiáticas.
Ambos debutaron en un partido oficial, lo que agravó el cuadro disciplinario. La FIFA considera probado que se violaron normas reglamentarias y por eso aplicó sanciones sin precedentes para futbolistas argentinos naturalizados en Asia.
Qué dice el artículo 22 del Código Disciplinario de FIFA
La FIFA establece sanciones severas para la falsificación de documentos en actividades relacionadas con el fútbol. Según el artículo 22, cualquier persona que falsifique, utilice o altere documentos puede recibir una sanción económica y una suspensión no menor a 12 meses.
Además, los clubes o federaciones también pueden ser responsables por estas infracciones si son cometidas por jugadores u oficiales.
