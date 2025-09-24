Por 2-0 en el global

Racing le ganó a Vélez y es semifinalista de la Copa Libertadores 2025

El único gol de la noche fue convertido por el delantero Santiago Solari, que empujó un centro buscapié a los 36 minutos del complemento. Con el triunfo, la “Academia” de Gustavo Costas, vigente campeón de la Copa Sudamericana, se medirá con quien resulte vencedor entre Estudiantes y Flamengo de Brasil.