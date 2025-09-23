Torneo Clausura: con equipo alternativo, Estudiantes superó a Defensa y Justicia

Un Estudiantes alternativo batió 1-0 este lunes a Defensa y Justicia en La Plata, y quedó a un punto de la cima del Grupo A del Torneo Clausura.
Alario marcó el único tanto en La Plata para el equipo de Domínguez, que resguardó titulares para la vuelta por cuartos de final de la Libertadores, ansiado trofeo con el que sueña toda la parcialidad albirroja.
Un Estudiantes alternativo batió 1-0 este lunes a Defensa y Justicia en La Plata, y quedó a un punto de la cima del Grupo A del Torneo Clausura.
Con la cabeza puesta en la revancha ante Flamengo por los cuartos de final de la Copa Libertadores, el DT Eduardo Domínguez guardó titulares para remontar la derrota 2-1 la ida en el Maracaná.
El Halcón avisó primero con una corrida de cara al arco del uruguayo Gutiérrez, pero Iacovich -reemplazante de Muslera- achicó muy bien y luego volvió a intervenir ante la presencia acechante de Osorio.
El local generó a partir de centros a la cabeza de Lucas Alario y Desábato, ambas situaciones bien resueltas por el "eterno" Bologna. En la réplica, llegó la visita con Gutiérrez y Soto, pero nuevamente se interpuso el arquero Iacovich.
En el complemento arrancó mejor el Pincha y Piovi desde fuera del área volvió a probar los buenos reflejos de Bologna. Replicó después el ingresado Lobato con un zurdazo que Iacovich alcanzó a desviar al corner.
Y luego que Cannavó se comiera un gol increíble, llegó una contra que aprovechó Alario -con ayudita de Rafael Delgado- para victoria y éxtasis de la parcialidad albirroja, que pidió por la quinta Libertadores.
Estadio: UNO Jorge Luis Hirschi.
Árbitro: Nicolás Martínez Beligoy.
VAR: Germán Delfino.
Estudiantes: Fabricio Iacovich; Matías Magdaleno, Fabrizio Desábato, Ramiro Funes Mori, Gastón Benedetti; Gabriel Neves, Ezequiel Piovi, Alexis Castro; José Sosa; Lucas Alario, Tiago Palacios. DT: Eduardo Domínguez.
Defensa y Justicia: Enrique Bologna; Ezequiel Cannavo, Lucas Ferreira, Damián Fernández, Rafael Delgado, Alexis Soto; Abiel Osorio, Kevin Gutiérrez, Lucas González, Juan Gutiérrez; Juan Miritello. DT: Mariano Soso.
Gol en el segundo tiempo: 30m. Rafael Delgado en contra (D).
Cambios en el segundo tiempo: al inicio. Facundo Farías por Tiago Palacios (E) y Matías Miranda por Lucas González (D), 11m. Lenny Lobato por Juan Miritello (D); 17m. Román Gómez por Gastón Benedetti (E) y Fabricio Pérez por José Sosa (E), 33m. Santiago Ascacibar por Alexis Castro (E); 25m. David Barbona por Ezequiel Cannavo (D), 45m. Nicolás Stefanelli por Alexis Soto (D) y Cristian Medina por Lucas Alario (E).
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.