Liga Profesional

Torneo Clausura: con equipo alternativo, Estudiantes superó a Defensa y Justicia

Alario marcó el único tanto en La Plata para el equipo de Domínguez, que resguardó titulares para la vuelta por cuartos de final de la Libertadores, ansiado trofeo con el que sueña toda la parcialidad albirroja.