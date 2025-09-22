Quinteros asumió en Independiente y debutará en el clásico ante Racing

Independiente tiene nuevo entrenador y el primer desafío no será uno más. Gustavo Quinteros fue presentado este lunes como DT del Rojo y su debut será nada menos que ante Racing, el próximo domingo desde las 15.15 en el estadio Presidente Perón.
Gustavo Quinteros fue presentado oficialmente como nuevo técnico del Rojo. Reemplaza a Julio Vaccari y firmó contrato hasta diciembre de 2026. Debutará el domingo en el Cilindro de Avellaneda y ya anticipó su objetivo: ser campeón.
Quinteros, de 59 años, firmó contrato hasta diciembre de 2026 y reemplaza a Julio César Vaccari, tras la breve gestión interina de Matheu y Tuzzio. “Necesitamos confianza, trabajo y tiempo”, dijo en su presentación.
Con pasado reciente en Vélez y una extensa carrera internacional, el exseleccionador de Bolivia reconoció que este no es el contexto ideal para asumir: “No es lo que uno sueña, pero el plantel me convenció. Hay buenos jugadores, solo falta confianza”.
Sobre el clásico, señaló: “Es una gran oportunidad para revertir la situación. Vamos a hablar mucho con los jugadores. Cada partido puede ser una bisagra”.
El DT explicó que no planea hacer muchas modificaciones en el corto plazo: “Si metés demasiados cambios podés confundir más. Lo básico primero, después vendrá lo demás”.
Sobre el plantel, fue claro: “Tiene características que se adaptan a mi idea. Hay que recuperar el nivel individual y trabajar lo anímico”.
También anticipó que buscará comunicarse con Vaccari para intercambiar miradas: “Siempre es útil hablar con los que estuvieron antes”.
