Torneo Clausura

Quinteros asumió en Independiente y debutará en el clásico ante Racing

Gustavo Quinteros fue presentado oficialmente como nuevo técnico del Rojo. Reemplaza a Julio Vaccari y firmó contrato hasta diciembre de 2026. Debutará el domingo en el Cilindro de Avellaneda y ya anticipó su objetivo: ser campeón.