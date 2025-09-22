#HOY:

Central Córdoba se lo empató a Boca y Unión quedó como único líder

Fue por 2 a 2 en la Bombonera, sin que el Xeneize ni el Ferroviario alcancen los 16 puntos del rojiblanco.

El golazo de Gómez para el 2 a 2. Crédito: Prensa Central Córdoba
 10:11

Boca Juniors empató 2-2 con Central Córdoba de Santiago del Estero en La Bombonera, en un duelo correspondiente a la novena fecha del Torneo Clausura 2025.

Tras este resultado deportivo, el equipo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se quedó con el tercer lugar de la tabla de posiciones del Grupo A, con 14 unidades. Un escalón por debajo de Barracas Central, quien posee 15 puntos.

Los dos goles del “Xeneize” fueron realizados por el mediocampista Rodrigo Battaglia y el centro delantero Miguel Merentiel. Mientras que los dos tantos del “Ferroviario” fueron concretados por los mediocampistas José Florentín e Iván Gómez.

Durante el transcurso del primer tiempo, el conjunto local desplegó una sólida estrategia ofensiva que descolocó a las distintas líneas defensivas de su contrincante.

En el minuto 40, Boca Juniors abrió el marcador de La Bombonera. El mediocampista Rodrigo Battaglia realizó un disparo potente dentro del área chica y adelantó a su equipo.

En el complemento del encuentro, el “Xeneize” inició con el pie derecho, pero fue sorprendido por Central Córdoba.

A los 11 minutos del segundo tiempo, Boca Juniors aumentó su ventaja en el marcador. El centro delantero uruguayo Miguel Merentiel definió con precisión y concretó el 2-0.

En el minuto 17, Central Córdoba de Santiago del Estero achicó la diferencia. El mediocampista paraguayo José Florentín cabeceó dentro del área chica y concretó el 2-1 en el marcador.

Además, a los 38 minutos, el elenco santiagueño igualó el marcador. El mediocampista ofensivo Iván Gómez ejecutó un disparo potente que descolocó a Agustín Marchesín y concretó el 2-2.

En los instantes finales, el equipo liderado por el entrenador Omar De Felippe generó diversas oportunidades para sellar un sorprendente triunfo, pero las imprecisiones en las definiciones sentenciaron un frustrante empate.

