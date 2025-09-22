El lado "B" del fracaso de Godano en Colón: ¡un DT cada dos meses!

Los números de la debacle total del fútbol profesional de Colón, con este proyecto de terror que armaron Víctor Francisco Godano e Iván Moreno, se pueden leer de distintas maneras. Una, tal cual lo expresó claramente el mismo Christian Bernardi, se reduce a una sola frase: "Es una locura decir que hoy aseguramos la permanencia en un club tan grande como es Colón". Esa es una foto: hasta tres fechas antes, Colón peleó con el CADU de Zárate y con Talleres de Remedios de Escalada un posible descenso a la tercera categoría del fútbol argentino; en este caso la competencia que hoy la AFA llama Primera "B" Metropolitana.
Los otros datos numéricos de este verdadero papelón que sufrió la gente de Colón (la reacción popular fue contundente: "que se vayan todos", "que los jugadores transpiren la camiseta" y "la comisión...la comisión") pondrían colorado de vergüenza a cualquiera que sienta algo por este club y por esta camiseta:
-1) De 38 equipos que juegan este torneo de la Primera Nacional, está ubicado 34: sólo fue mejor que CADU y Talleres
-2) Hasta hora jugó 32 partidos y perdió 19 (el resto fueron 8 victorias y 5 empates)
-3) Hace 9 partidos que no gana, siendo el equipo de peor racha en el ascenso
-4) En los últimos 855 minutos disputados, marcó un solo gol (el de Lago frente a Chacarita)
-5) Le marcaron 38 goles y apenas marcó 21 en 32 partidos, con un rendimiento o eficacia del 30.21 por ciento
-6) Igualó la misma cantidad de derrotas del descenso de Primera División a la Segunda Categoría del año 1981: 19 partidos perdidos en total
-7) Quedó a dos derrotas de su peor campaña en toda la historia sabalera con el descenso de 1959: cayó de la segunda categoría a la Primera "C"
-8) En 12 de los últimos 16 partidos Colón no hizo goles y frente al Deportivo Morón llegó a 430 minutos sin hacer un gol
-9) De los últimos 16 cotejos que Colón jugó en la Primera Nacional, apenas pudo ganar dos
-10) Hace dos meses que Colón no gana: la última alegría fue ese 4-3 frente a Central Norte, en Salta, en la fecha 23, partido que se jugó el 20 de julio de este año
O sea, si algo sobran son números "negros" que hicieron sangrar en rojo el sentimiento de la gente durante una temporada olvidable de la temporada 2025. Pero hay otro dato, el lado "B" del fracaso de Víctor Francisco Godano que es propiedad estadística del colega Damián Palacio (Radio Gol 96.7).
-1) El 5 de agosto de 2024 lo despidieron a Iván Delfino por redes sociales
-2) Desde esa noche del año pasado hasta hoy pasaron 413 días
-3) En el medio, hubo 91 días de receso en ese parate, entre el 4 de noviembre de 2024 al 5 de febrero de 2025
-4) Después de Iván Delfino, por el banco de Colón desfilaron: Rodolfo De Paoli, Diego Mario Francisco Osella, Ariel Pereyra, Andrés Yllana, Martín Minella y Ezequiel Medrán
-5) El promedio del almanaque marca que Colón despidió a un entrenador cada 68 días corridos
O sea, pasando en limpio: cada dos meses, la gestión de Víctor Francisco Godano decidió despedir a un entrenador del plantel profesional de Colón. Además del visible daño deportivo que se refleja con este fracaso total, en un momento la tesorería de Colón estaba "pagando" tres indemnizaciones/rescisiones de contratos de entrenadores que estos mismos dirigentes contrataban y despedían casi al mismo tiempo como si nada.
"Siempre acompañamos la decisión de cada entrenador que pasó por Colón", explicó el cordobés Christian Bernardi después de pedirle perdón a la gente y de estallar en llanto en el banco de relevos. El dato que el cordobés no tenía a mano, seguramente por la emoción del momento complicado, es que esa frase de "cada entrenador que pasó" se explica desde la ridiculez e irresponsabilidad total de designar un entrenador y despedirlo a los dos meses.
El daño económico de pagar tres rescisiones por despidos al mismo tiempo se arregla con plata, como siempre. En el fútbol argentino, todos están cortados por la misma tijera: "Que pague Dios". Total, la plata no es de ellos. Pero el daño deportivo que le hicieron a Colón, cambiando un DT cada dos meses de manera irresponsable y dejando a Colón al borde la Primera "B" Metropolitana, no se paga ni sacando el Quini 6 millonario de Santa Fe que se sortea este miércoles a la noche.
