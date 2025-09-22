El lado "B" del fracaso de Godano en Colón: ¡un DT cada dos meses!

¡Qué alivio!: se salvó del descenso. El domingo de Colón-Morón en el Cementerio de los Elefantes y la figura del presidente Víctor Francisco Godano en el Cementerio de los Elefantes. A pesar que ya no juega por nada, faltan 70 días para que Colón elija nuevo presidente. Otra locura más en un año olvidable. Créditos: Manuel Fabatía