¿Es la solución a futuro como DT?

Medrán no acomodó nada: Colón lleva 9 sin ganar y un solo gol en 855 minutos

Colón se salvó del descenso pero el actual entrenador llegó a cinco partidos sin victorias, con dos empates y tres derrotas. Tiene que visitar a Estudiantes en Caseros y cierra con el CADU descendido.