Medrán no acomodó nada: Colón lleva 9 sin ganar y un solo gol en 855 minutos

Desde aquella victoria con show de goles (4-3) en Salta, Colón no pudo ganar más en el campeonato de ascenso: se fue Martín Minella y llegó Ezequiel Medrán, pero el ex DT de Rafaela y Mendoza no logró cambiar la ecuación. En cinco partidos, el nuevo entrenador tampoco ganó: dos empates y tres derrotas.
A dos fechas del final de la temporada, el Sabalero acumula nueve partidos sin alegrías, con siete derrotas y dos empates. Pero, además, marcó un solo gol en los últimos 855 minutos de juego.
Otro dato: de los últimos 16 partidos que jugó, perdió 12. En cuanto a la anemia ofensiva, en 12 de los últimos 16 partidos no hizo goles. Con el 0-0 frente a Morón, llegó a 430 minutos sin hacer un gol.
Finalmente, en lo que va de la temporada, perdió 19 de los 32 partidos que jugó con los distintos entrenadores que utilizó desde que Iván Moreno armó este plantel junto al “Pata” Ariel Pereyra.
A pesar que hoy es, con 9 fechas sin ganar, el equipo con “peor racha negativa de todo el torneo contabilizando las dos zonas”, Colón se salvó del descenso gracias al CADU y a Talleres de Remedios de Escalada.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.