Así quedó la tabla de la Primera Nacional tras el empate de Colón ante Morón

De esta manera quedaron las posiciones en la zona B del Torneo de la segunda división del fútbol argentino, luego del empate del Sabalero que mantuvo la categoría tras el descenso del CADU y Talleres.
Colón empató este domingo por la tarde ante Deportivo Morón 0 a 0 en el marco de la fecha 32 de la zona B de la Primera Nacional de fútbol de AFA.
El duelo se disputó desde las 17 en el estadio Brigadier Estanislao López de la provincia de Santa Fe.
Gonzalo Pereira fue el elegido por la AFA para dirigir el encuentro. Estuvo acompañado por los jueces de línea Mariano Rossetti y Marcelo Errante; Julio Barraza fue el cuarto árbitro.
Con este resultado, y luego del empate de CADU y la derrota de Talleres, el Sabalero logró mantener la categoría.
