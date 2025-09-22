Argentinos goleó a Banfield y se afianza como local en el Clausura

Argentinos Juniors derrotó 3-0 a Banfield en el estadio Diego Armando Maradona, en el encuentro correspondiente a la novena fecha del Torneo Clausura 2025.
Fue por 3 a 0 para el Bicho con doblete de Molina y golazo de Lezcano.
Tras este contundente resultado deportivo, el “Bicho” de La Paternal se quedó con el décimo puesto de la tabla de posiciones del Grupo A, con 11 unidades. Un escalón por debajo de Huracán, quien posee 12 puntos.
Los tres tantos del equipo liderado por el director técnico Nicolás Diez fueron realizados por Tomás Molina (doblete) y Alan Lescano.
Durante el transcurso del primer tiempo del partido, ambos equipos demostraron una gran actitud que generó un juego dinámico de idas y vueltas.
A pesar de los esfuerzos de ambos conjuntos, las imprecisiones en las definiciones sellaron un 0-0 en el marcador de la primera parte.
En el complemento del encuentro, el equipo de La Paternal regresó al terreno de juego con una actitud diferente que influyó en el impactante despliegue ofensivo que generó diversas oportunidades claras de gol.
A los 6 minutos, Argentinos abrió el tanteador. El centro delantero Tomás Molina realizó un disparo preciso desde el punto penal que descolocó al arquero Facundo Sanguinetti y concretó el 1-0 en el marcador.
En el minuto 29, Molina concretó su doblete y adelantó a su equipo 2-0 en el tanteador. El delantero realizó una gran jugada individual que finalizó con una definición precisa que envió la pelota al fondo de la red.
A los 35 minutos, Alan Lescano anotó y amplió la ventaja del “Bicho” a 3-0. El mediocampista ofensivo aprovechó la posición adelantada del arquero Facundo Sanguinetti y decidió ejecutar un disparo potente desde la mitad de la cancha que finalizó en un sorprendente gol
